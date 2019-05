Suvivirret raikuvat kohta ympäri maakuntaa, kun koululaiset jäävät kesälomille. Monelle heistä syksy tuo muutoksia kulkemisiin ja joillekin se tarkoittaa nykyistä pidempää koulumatkaa.

Osa Lappeenrannan Joutsenon koululaisista siirtyy väliaikaisesti Imatralle, kun vanhan koulun tilalle aletaan rakentaa uutta. Kuusi linja-autoa kuljettaa 500 koululaista naapurikaupunkiin entisiin Saimaan ammattikorkeakoulun tiloihin. Sieltä kuvataiteen opiskelijat puolestaan siirtyvät Lappeenrantaan Skinnarilan kampukselle. Imatralla taas Kaukopään koulun aika päättyy ja koululaisia siirtyy myös väistötiloista Vuoksenniskan laajennettuun koulukeskukseen.



Lappeenrannan keskustan liepeillä syntyy eksoottinen järjestely, kun Kesämäen yläkoululaiset ja kuutosluokkalaiset siirtyvät väistötiloihin puolityhjään kauppakeskukseen. Siellä opiskelee 460 koululaista sillä aikaa, kun oikeaa koulurakennusta remontoidaan uusiksi.

Koulujen väliaikaisjärjestelyistä on jo vuosien kokemus. Koululaisten, vanhempien ja henkilökunnan kärsivällisyys riittää yleensä, jos kyydit järjestyvät ja tiedossa on uudet, paremmat tilat. Olennaista on taata työrauha, jotta oppiminen jatkuu.



Muutoksia on tiedossa myös tulevaisuudessa. Lappeenrannan länsialueella Sammonlahden koulukeskuksen suunnittelu on käynnissä. Sen on tarkoitus olla valmis neljän vuoden päästä. Syntyvyyden laskusta huolimatta alueen peruskouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina sadoilla lapsilla. Itäpuolella taas Lauritsalan sisäilmaongelmaisten rakennusten tilalle on valmistumassa uudet tilat muutaman vuoden päästä.

Pitkällä aikavälillä koulusuunnittelua leimaa ennustettu oppilasmäärän väheneminen. Lappeenranta selvittää parhaillaan, mitä säästöä lasten ja nuorten palveluista voidaan tulevaisuudessa saada, kun rahaa tarvitaan vanhustenhoitoon. Viime vuosina tehoja on haettu keskittämällä. Kun se tie on kuljettu loppuun, helpot ratkaisut ovat vähissä.