Pääkirjoitus: Hallitus jarruttelee sote-jättien ja kuntien pitkiä ulkoistussopimuksia

Sipilän hallitus kaatui massiivisen maakunta- ja sote-uudistuksen mukana. Moni totesi, että ennen uutta sotea sote-palvelut muokkaantuvat markkinoilla.

Sote-jäteille jäi temmellyskenttää tehdä reviirinvaltauksia julkisiin sote-palveluihin samalla, kun palvelujensa säilymisestä huolestuneet kunnat ja sairaanhoitopiirit hakivat hätäratkaisuja palvelujensa turvaamiseksi. Kun esimerkiksi keskussairaaloita tai terveyskeskuksia ulkoistetaan pitkillä sopimuksilla, alueet sementoivat palvelurakenteen itselleen sopivaksi.

Edellinen hallituskin pyrki rajoittamaan hallitsematonta ja uudistuksen tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavaa kehitystä niin sanotulla rajoittamislailla. Nyt uusi hallitus perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan on kiristämässä lakia kovalla kädellä. Nykyisessä laissa yrityksen kanssa tehdyn pitkän sopimuksen voi irtisanoa ilman sakkomaksua, jos yli 30 prosenttia palveluista on ulkoistettu. Uusi hallitus on kiristämässä prosenttiluvun 15:een.

Investointien rajoittamista jatketaan edellisen hallituksen mallilla. Maassa ehdittiin kuitenkin päättää miljardien eurojen osittain päällekkäisistä sairaala- ja muista investoinneista.

Suuri ongelma on se, että keskussairaaloiden yhteistyö ja työnjako loistaa edelleen poissaolollaan, keskittämisasetuksesta ja laajan päivystyksen sairaaloiden nimeämisestä huolimatta.

Sote-menot kasvavat huimaa vauhtia. Kasvu on pakko saada taittumaan. Palveluja on voitava tarkastella koko maassa ja alueellisesti laajempina kokonaisuuksina.

Miten väkeään menettävien alueiden palveluille käy? Kunnilla on jo nyt vaikeuksia selvitä ikääntyvän väestön sote-kustannuksista. Yhdenvertaisuuden ja lähipalvelujen takaamiseksi tuleville maakunnille on varmistettava riittävä rahoitus.