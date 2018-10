Pääkirjoitus: Aika on käymässä vähiin brexit-neuvotteluissa

Isolla-Britannialla ja EU:lla on enää kolmisen viikkoa aikaa sopia brexitin ehdoista. Tavoitteena on ollut, että asiasta sovittaisiin EU:n marraskuun huippukokouksessa, mutta toistaiseksi näyttää huonolta. Edellinen huippukokous Salzburgissa hylkäsi Ison-Britannian uusimman suunnitelman, eikä uudesta ole tietoa. ”Kovaa brexitiä” eli eroamista ilman sopimusta ei edelleenkään pidetä todennäköisenä, mutta sitä vaihtoehtoa ei voi myöskään sulkea kokonaan pois, kuten EK.n toimitusjohtaja Jyri Häkämies totesi Ylen Aamu-TV:ssä.

Neuvotteluissa pahimmaksi ongelmaksi nousseeseen Irlannin rajakysymykseen ei ole löytynyt vielä ratkaisua. EU ei hyväksy sitä, että tavarat kulkisivat rajan yli ilman, että Iso-Britannia liittyy unionin sisämarkkinoihin. Pohjois-Irlannin rauhansopimus taas edellyttää, että raja pysyy auki, eli asetelma on hankala.

Ison-Britannian puolelta lisää vaikeuskerrointa aiheuttaa konservatiivipuolueen hajanaisuus brexitin suhteen. Kovan linjan kannattajat vaativat EU:lta lisää myönnytyksiä, vaikka unioni on pitänyt pääministeri Theresa Mayn tähänastisiakin esityksiä epärealistisina, rusinoiden poimimisena pullasta. Britanniassa vaatimukset uudesta kansanäänestyksestä ja uusista parlamenttivaaleissa kasvavat, mikä heikentää Mayn asemaa neuvottelijana.

Selvitysten mukaan Iso-Britannia menettää jo nyt brexitin takia yli 500 miljoonaa euroa viikossa, vaikkei ero ole voimassa. Paine sopimuksen aikaansaamiseksi on kova, mutta brittien on vaatimuksia esittäessään hyvä muistaa, että he ovat itse eroamassa EU:sta. Silloin on vaikea asettaa vastapuolelle kovin tiukkoja ehtoja.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi