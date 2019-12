Pääkirjoitus: Pieni valonpilkahdus taloudessa näyttää kirkkaalta

Onko maailmantalouden tila kääntymässä ennakoitua paremmaksi? Helsingin Sanomien haastattelemat ekonomistit näkevät kansainvälisessä taloudessa valopilkkuja, joihin ei vielä syksyn alussa uskottu. Oireet paremmasta ovat toki vielä lieviä, mutta nekin antavat toivoa

Saksassa talous kääntyi lievään kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Käänne parempaan tapahtui elokuussa, jolloin Saksan elinkeinoelämän luottamusta talouteen kuvaava indeksi kääntyi vuoden ajan jatkuneen jyrkän laskun jälkeen lievään nousuun. Nousu on jatkunut sittemmin loivana. Suomessa kuluttajien luottamus talouteen kääntyi nousuun keväällä alkaneen laskun jälkeen marraskuussa.

Taantumaa on historiallisesti osattu ennakoida myös lainojen koroista. Kun pitkien lainojen korot laskevat matalammiksi kuin lyhyiden lainojen korot, on se ollut pettämättömästi taantuman ennusmerkki. Suomessa näin kävi alkusyksystä, mutta nyt korot ovat palanneet normaaliurille.

Hesarin jutussa haastateltu Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju arvioi, että talouden pohjakosketus olisi jo nähty. Se on paljon sanottu elinkeinoelämän merkittävältä talousasiantuntijalta.

Hyvistä merkeistä huolimatta maailman- ja kotimaantaloudessa on yhä paljon kysymysmerkkejä. Kiinan taloutta vaivaa epävarmuus, Euroopassa on korkea työllisyysaste ja Amerikassa käytännössä täystyöllisyys. Lähtötilanne maailmalla on sen verran hyvä, ettei nopeaa talouskasvua kannata odottaa.

Suomen talousnäkymiä sumentaa hermostunut tilanne työmarkkinoilla. Lakkouhkia on paljon, ja ne kohdistuvat talouden kannalta elintärkeään vientiteollisuuteen. Suomalaisia auttaisi eniten se, että työmarkkinoilla päästäisiin sopimuksiin. Suomen taloudessa on edelleen kasvupotentiaalia, mutta se ei realisoidu lakoilla ja työsuluilla.