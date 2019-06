Viime viikonloppuna vietettyjä Imatran ajoja varjosti sveitsiläiskuljettajan kuolema.

Sekä poliisi että Moottoriliitto selvittävät tapahtumia. Poliisin tutkinta koskee kuolinsyytä. Moottoriliiton tavoitteena on selvittää, mitä voidaan tehdä jatkossa turvallisuuden parantamiseksi.

Silminnäkijähavaintojen mukaan onnettomuus sattui, kun kuljettaja keuli sateen liukastamalla tiellä ennen tiukkaa jarrutuspaikkaa. Ajoneuvon kaaduttua kuljettajan ylävartalo osui valopylvääseen.

Onnettomuus oli samalla sekä epätodennäköinen, että todennäköinen. Yllättävää siinä oli paikka. Järjestäjien mukaan kyseisessä kohdassa ei ole koskaan tapahtunut onnettomuuksia.

Toisaalta moottoripyöräily on riskilaji. Maailman vaarallisimmaksi kilpailuksi kutsutuissa moottoripyöräkilpailussa Mansaarten TT-ajoissa kuolee ihmisiä lähes joka vuosi.

Myös Imatran ajoissa on kuollut kolme ihmistä ennen viikonlopun onnettomuutta. Ensimmäisessä osakilpailussa vuonna 1964 menehtyi brittikuljettaja ja vuonna 1982 skotlantilainen ajaja. Traagisin tapaus oli 1986, kun katsojien joukossa ollut kuusivuotias poika kuoli jäätyään ulos ajaneen pyörän alle. Tämä jälkeen ajot lopetettiin, kunnes ne kolme vuotta sitten käynnistyivät uudelleen.

Imatran kaupunginjohtaja kommentoi sunnuntaina, että onnettomuusriski on aina katuajoissa läsnä. Hän uskoo, että rooli sponsorina säilyy vastakin. Imatra saakin tapahtumasta paljon myönteistä huomiota, kun ihmiset kerääntyvät ympäri maailmaa viihtymään. Kääntöpuoli on, että vaarallisuus on myös imagoriski.

Kuljettajat tietävät riskit, kun lähtevät kisaan. Katsojien turvallisuudesta ei kuitenkaan saa jäädä pienintäkään epäilystä.