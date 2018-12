Pääkirjoitus: Valtion ei tarvitsekaan ottaa lisävelkaa, mutta ei siihen olisi varaakaan

Kirjoitetaan tähän alkuun hyvä uutinen: Suomen valtion ei tarvitse ottaa velkaa tänä vuonna. Valtion kassaan on kilissyt ennakoitua enemmän tuloja, eikä suunniteltua 2,2 miljardin euron lainaerää tarvitse nostaa. Tämä merkitsee sitä, että Suomen velka vähenee lähes miljardilla.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää käännettä henkisesti merkityksellisenä, mutta varoittaa ilakoimasta liikaa.

Orpo on oikeassa siinä, että käänne on kymmenen vuotta kestäneen lainanoton jälkeen tervetullut. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Suomen velkamäärä lähes tuplaantui vuosien 2008 ja 2017 välillä. Velkaa on vuoden lopussa 105 miljardia euroa. Tämä tekee rapiat 19 000 euroa jokaista suomalaista kohti.

Vaikka Suomella on takanaan hyvä talouskasvun jakso, valtio jatkoi velkaantumistaan. Miten käy nyt, kun talouskasvun ennakoidaan hiipuvan ja epävarmuus maailmassa kasvaa? Listaa talouteen kielteisesti vaikuttavista asioista voisi jatkaa, mutta myönteisiä asioita on kovin vähän.

Huhtikuussa suomalaiset valitsevat uuden eduskunnan. Tulevina kuukausina käydään useita vaalikeskusteluja. Äänestäjien kannattaa olla tarkkana. Puolueiden johtajilta on hyvä saada linjauksia siitä, mitä he tekisivät rahamäärällä, joka veroista ja maksuista kertyy. Käytettävissä olevan rahan jakaminen on sitä arvovalintaa, jota poliitikoilta pitää odottaa.

Lainarahan jakaminen saattaa kuulostaa mukavalta. Lainatut eurot ovat kuitenkin sellaista hetken hyvää, jonka varaan suomalaista yhteiskuntaa ei voi pidemmän päälle rakentaa.