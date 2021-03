Pääkirjoitus: Vaalit siirtyvät toreilta sosiaaliseen mediaan – Äänestäjän on osattava olla verkossa myös varuillaan

Vaikka kevään kuntavaalien järjestämisellä vielä hetken aika spekuloidaan, ehdokkaiden kampanjat ovat jo käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy ensi viikon alussa.

Vaalivuosi on näkynyt jo esimerkiksi valtuustojen työskentelyssä. Kuntalaisia syleileviä valtuustoaloitteita on jätetty jälleen enemmän kuin valtuustokauden aikana yleensä. Se on normaalia ja kuuluu kuntapolitiikkaan.

Valtuustoaloitteilla haetaan kuntalaisten parasta, mutta samalla istuvat valtuutetut hakevat myös näkyvyyttä. Aloitteiden tuoma näkyvyys voi olla kevään vaaleissa arvossaan, sillä perinteinen kampanjointi ja ihmisten tapaaminen toreilla ja markettien edessä on aiempaa hankalampaa.

Tämä näkyi jo puolueiden ehdokashankinnassa, joka venyy aivan ehdokasasettelun loppumetreille saakka.

Osa puolueista on avannut vaalikampanjansa verkossa, ja lisää on tulossa ensi viikonloppuna. Verkko ja sosiaalisen median kanavat ovatkin keskeisessä roolissa kuluvan vaalikampanjan aikana. Monet eteläkarjalaiset ehdokkaat ovat luoneet omia vaaliprofiilejaan, jossa ovat tuoneet esiin näkemyksiään omien kuntiensa asioihin.

Verkossa piilee myös vaaroja, joita tottuneimmat sosiaalisen median käyttäjät osaavat varoa. Jo nyt on nähtävissä valheellisen tiedon levittämistä poliittisista vastustajista, mikä on hyvin vastenmielinen ilmiö. Puolueiden olisi syytä myös ohjeistaa ainakin ehdokkaitaan reilun pelin henkeen.

Eri medioiden vaalikoneet ovat olleet jo pidempään osa suomalaista vaalikulttuuria. Varsinkin alkuaikoina niitä pidettiin lähinnä viihteenä, mutta koronavaalien aikana niiden rooli kasvaa.

Äänestäjien kannattaa hyödyntää nyt lähiviikkoina avautuvat vaalikoneet, kun ehdokkaiden henkilökohtainen tapaaminen on vaikeaa. Vaikka vaalikoneelta ei täydellistä ehdokasta löytyisikään, suuntaviivoja ja ajatuksia paikallisista kysymyksistä on nähtävillä.