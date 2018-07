Pääkirjoitus: Uimataito on kuin pyöräilykypärä

Suomessa on tänä vuonna hukkunut virallisen tiedon mukaan jo 41 ihmistä. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ylläpitämä tilasto on siten karua luettavaa. Tiistaina tehdyn päivityksen jälkeen on tapahtunut vielä ainakin kaksi hukkumistapausta, Virolahdella ja Lappeenrannassa.