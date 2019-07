Pääkirjoitus: Tervetuloa Kalevan kisoihin — Yleisurheiluväki kokoontuu kisoihin, mutta oman alueen innostuminen on elintärkeää

Lappeenrannan edellisten Kalevan kisojen alla 2007 helsinkiläinen mainostoimisto mietti sinisen Kimpisen ja sinisen viagran yhdistämistä markkinoinnissa. Pilleriä ei silloin portille asti jakoon tuotu, ja myös nyt keskitytään yleisurheilun vetovoimaan.

12 vuotta sitten Kimpisellä ylittyi 20 000 katsojan yhteismäärä, ja sama on tavoitteena nyt. Kalevan kisat on yleisurheiluväen kokoontumispaikka, mutta elintärkeää on oman talousalueen innostuminen kisoista. LUM on kokenut isojen tapahtumien järjestäjä, ja yli 500 talkoolaisen panos on erityisen arvokas.

Jyväskylässä myytiin viime vuonna 60 prosenttia lipuista ennakkoon. Lappeenrannassa viikon puolivälin lukema oli 6 400. Mukana ovat sekä yksittäin myydyt että erilaiset yhteistyöliput. Suuri joukko tekee ostopäätöksen viime hetkellä, ja järjestäjien sääriski kasvaa sitä isommaksi, mitä vähemmän etukäteen myydään lippuja.

Tärkeä houkutin ovat urheilijat. LUM:n oma kaarti on edustava, ja naisten aiturikolmikko vetänee myös samoin kuin keihäs, jossa kärkinimet tosin kärsivät vammoista. Sataman kävelykisa tuo urheilijat kaikkien kaupunkilaisten eteen.

Suomen urheiluliiton mukaan kisat tuovat parin miljoonan euron piristysruiskeen talousalueelle ja valtiolle 600 000 euron ja kunnalle 200 000 euron verotulot. Porissa järjestävä seura teki 200 000 euron voiton. Lappeenrannassa nollatulokseen päästään 350 000 euron tuloilla, josta pääsyliput kattavat noin 40 prosenttia.

Kimpisen stadionia on parannettu parina vuotena 1,5 miljoonalla eurolla. Edellisten SM-kisojen alla 2007 kaupunki panosti korjauksiin 1,2 miljoonaa. Perusparannukset jäävät palvelemaan kaupunkilaisia myös tästä eteenpäin.