Etelä-Karjalan kuntien verotuksessa vain pieniä muutoksia – Vaalivuonna veronkorotus on vaikeaa, vaikka painetta olisi

Etelä-Karjalan kuntien tuloveroprosenteissa ei tapahdu juurikaan muutoksia ensi vuodelle.

Ei, vaikka jonkin verran painetta korotuksillekin olisi.

Kaupungit Imatra ja Lappeenranta ovat jo veropäätöksensä tehneet ja pienemmät kunnat tulevat perässä. Kaupungit eivät veroprosenttejaan muuta, mutta budjettivalmistelun perusteella painetta on ainakin Luumäellä ja Parikkalassa.

Kovin paine on Rautjärvellä, jossa se myös konkretisoituu veroprosentin nousuna. Rautjärvellä korotus on käytännössä pakon sanelemaa, sillä se on osa laajempaa talouden tasapainottamispakettia.

Jonkinlainen yllätys muhii Taipalsaarella. Kunta on päässyt jaloilleen muutaman vaikeamman vuoden jälkeen ja keskustelua veroprosentin alennuksesta on käyty. Keskiviikkona asia on esillä valtuustossa.

Veronkorotukset ovat aina vaikeita vaalivuonna, vaikka tarvetta olisikin. Toisaalta varsinkin suuremmissa kuntaorganisaatioissa on aina tehostamisen varaa, jos sille tielle on rohkeutta lähteä. Veronkorotusten ei tarvitse olla ainoa vaihtoehto.

Joka tapauksessa verotus muuttuu lähivuosina, jos hallituksen ajama sote- ja maakuntauudistusuudistus toteutuu. Se voi myös vaikuttaa kuntien päätöksentekoon tänä vuonna. Hallitus on luvannut auttaa kuntia korona-ahdingon yli ainakin ensi vuonna, joten kunnilla on vielä vuoden verran aikaa katsoa, mihin suuntaan sote kääntyy.

Jos se toteutuu, sote-menot putoavat kuntien budjeteista ja kuntien omat veroprosentit laskevat automaattisesti tasolle, jolla ne voivat hoitaa esimerkiksi sivistys- ja teknisen toimialan palveluja.

Oman mausteensa tulevien vuosien verosoppaan tuo mahdollinen maakuntavero eli tilanne, jossa sote-alueet saisivat verotusoikeuden. Jos näin tapahtuu, maakunnissa on oltava hyvin tarkkoja ja tehokkaita palvelujen tuottamisessa. Pahimmillaan maakuntavero saattaa kiristää kansalaisten verotusta eikä se ole ollut ainakaan ääneen lausuttu sote-uudistuksen tavoite.