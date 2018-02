Pääkirjoitus: Hyvä talouskasvu pitää hyödyntää

Suomen taloudessa menee nyt lujaa. Eurostatin julkistamien ennakkotietojen mukaan Suomen talouskasvu on tällä hetkellä euroalueen vahvinta. Vain Liettuan vauhti on rajumpaa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomen bruttokansantuote BKT kasvoi edellisestä kvartaalista 0,6 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna jopa 3,9 prosenttia. Luku on suurempi kuin Suomessa on viime vuosina uskallettu edes haaveilla. Kasvun odotetaan pysyvän yli kolmen prosentin tasolla, ja on mahdollista, että BKT:n arvo vihdoin ylittää vuoden 2008 tason, josta alamäki alkoi.



Kasvu tuntuu olevan myös vakaalla pohjalla. Helsingin Sanomat kertoi torstaina metsäteollisuuden hyvästä tilanteesta. Asiantuntijoiden mukaan suuret metsäjätit voivat paremmin kuin koskaan.



Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) otti eduskunnassa keskiviikkona kaiken irti hyvistä numeroista. Sipilän mukaan hallitus on tavoittanut tai tavoittamassa kaikki suurimmat talouspoliittiset tavoitteensa. Kun näin on, niin hallitus voisi seuraavaksi alkaa miettiä, miten suotuisaa tilannetta voisi hyödyntää. Lisääntyvälle rahalle olisi ottajia.



Talouspolitiikan arviointineuvosto muistutti raportissaan tammikuussa niin sanotusta vastasyklisestä politiikasta. Talouden kasvaessa ei enää tulisi elvyttää vaan keskittyä uudistuksiin. Se kehotti lisäämään koulutuspaikkoja ja tuotekehitystoimintaa. Huippusuhdanteessa olisi mahdollista puuttua yritystukiin ja muihin rakenteellisiin kysymyksiin.



Jos elvyttää halutaan, niin sopiva menokohde voisivat olla perusturvaetuudet, jotka sosiaalialan kattojärjestön Sosten mukaan ovat jääneet jälkeen muusta kehityksestä.



