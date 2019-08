Pääkirjoitus: Mieluummin etätöitä kuin hajasijoittamista

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) haluaa selvityksen ministeriönsä alaisten toimintojen sijaintipaikoista. Käytännössä kysymys on siitä, missä ministeriön, ELY-keskusten, Finnveran ja muutaman muun viraston töitä on järkevä tehdä.

Ministeri on kutsunut Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän tekemään selvitystä. Määttä on kelpo selvitysnainen, sillä hän lienee sosiaalisessa mediassa yksi maan tunnetuimpia kuntapomoja. Määttä on aktiivisuudellaan osoittanut, että digitaalisessa maailmassa tunnettuus ei katso asuinpaikkaa.

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä selvityksessä pitäisi ollakin kysymys. Hajasijoittamista on yritetty runnoa läpi virasto kerrallaan. Onnistumisiin lukeutuu Maaseutuviraston siirtäminen Seinäjoelle. Aika pahasti pieleen on mennyt lääkevirasto Fimean siirto Kuopioon.

Nyt katseen pitäisi kääntyä siihen, miten laajemminkin valtionhallinnossa erilaisten tehtävien hoitaminen mahdollistettaisiin missä tahansa. Teknologia sen sallii. Päätös vaatii kuitenkin poliittisen tahdon.

Yritysmaailmassa etätyöt ja etäyhteyksien käyttö ovat arkea. Miksi viraston työt pitää sulloa korkean vuokran konttoreihin pääkaupungissa, kun niitä voisi hoitaa missä tahansa? Jos virastot perustettaisiin tänään, ne olisivat virtuaalisia.

Kulmuni ottaa toki selvityksestä ilon irti kamppaillessaan keskustan puheenjohtajuudesta. Poliittisten irtopisteiden keräämisen sijaan selvityksessä pitää nähdä isompia tavoitteita. Kun tekniikka antaa ihmiselle uudenlaisia vapauksia asuinpaikan valinnassa, voi kiinnostus julkisia tehtäviä kohtaan kasvaa. Valtion olisi hyvä päästä valitsemaan parhaita osaajia riippumatta siitä, missä he asuvat.