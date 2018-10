Pääkirjoitus: EU:n ulkopuolisen verkkokaupan verottomuus alle 22 euron arvoisissa tavaroissa on tarpeeton kilpailuetu

Kaupan yritykset vaativat valtiovarainministeriötä pikaisesti poistamaan EU:n ulkopuolelta tulevien verkkokauppaostosten veroedun (Kauppalehti 16.10.). EU:n ulkopuolelta etämyynnissä ostetusta alle 22 euron tavarasta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Verottomuudella on haluttu vähentää byrokratiaa, mutta maailma on muuttunut. Verkkokaupan lisäännyttyä siitä on tullut merkittävä veroetu esimerkiksi kiinalaisille kauppajäteille. EU on jo päättänyt, että veroetu poistuu vuoden 2021 alusta, mutta kauppiaat haluavat päästä siitä eroon heti.

Toive on perusteltu. Posti toimitti viime vuonna alle 22 euron arvoisia paketteja Suomeen yli miljoona kappaletta kuukaudessa, ja määrän odotetaan vain kasvavan. Tällaisessa kaupassa valtio menettää merkittävän määrän verotuloja, kotimaiset kauppiaat asiakkaita ja kaupan ala myös työpaikkoja. Ruotsissa veroetu loppui jo keväällä. Siellä laskettiin valtion menettäneen pikkupakettien takia noin 100 miljoonan euron arvonlisäverot. Suomessa menetys on ehkä puolet siitä, mutta iso raha sekin.

Pakettivirran patoamisella olisi muitakin suotuisia vaikutuksia. Ruotsin kokemuksen perusteella lähetysten määrä laskisi, mikä on tärkeää näinä aikoina, kun etsitään keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kiinalaiset verkkokauppiaat ovat edun saamiseksi jakaneet ostokset useiksi paketeiksi, mikä on lisännyt turhaa kuljettamista ja käsittelyä.

Postillekin lähetysten vähentyminen sopisi, sillä se saa niiden käsittelystä mielestään liian pienen korvauksen. Kiinalaispaketeissa eivät osoitetiedot ole viivakoodeina, eikä niitä siksi voi käsitellä koneellisesti.

Markku Kumpunen

