Pääkirjoitus: Uusi lääkärikeskus on hyvä uutinen

OP-ryhmä ilmoitti odotetusti avaavansa uuden lääkärikeskuksen Lappeenrantaan ensi syksynä. Yhtiö kertoi alustavasti aikeistaan jo pari vuotta sitten, jolloin ajatuksen oli rakentaa terveysasema Lappeenrannan lisäksi Lahteen. Nyt termi oli vain muuttunut lääkärikeskukseksi ja Lahti Poriksi.

Lappeenrannassa sijainniksi vahvistui Etelä-Karjalan osuuspankin toimitalo. Ensimmäiseen kerrokseen tulee 10–20 vastaanottohuonetta ja henkilökuntaa 15-20.

OP on suunnannut viime vuosina määrätietoisesti pankkibisneksestä uusille toimialoille. Yhtiöllä on jo viisi omaa sairaalaa, ja tavoitteena on rakentaa Suomeen kattava verkosto lääkärikeskuksia.

OP:n kannalta terveyspalvelujen kehittäminen on järkevää, koska pankkitoimiala supisuu ja terveyspalvelujen kysyntä puolestaan kasvaa. Väestö ikääntyy, ja sote-uudistuksenkin pitäisi vahvistaa yksityisiä terveyspalveluja. Toisaalta omat lääkäripalvelut ovat tapa pitää Pohjolan vakuutuskulut kurissa. Jos potilaat saavat nopeasti hoitoa, sairastumisen kulutkin laskevat.

Eteläkarjalaisten kannalta uutta kilpailijaa voi pitää hyvänä uutisena. Julkiselle terveydenhuollolle se on toki jälleen yksi työntekijöistä kilpaileva taho. Alueelle se tuo kuitenkin tarjontaa ja työpaikkoja.

Moniin yksityisen puolen toimijoihin verrattuna OP-ryhmällä on yksi kilpailuetu. Sen omistus ei ole kansainvälisten sijoitusrahastojen käsissä vaan osuuskunnan kautta hajautetusti kotimaassa. Tämän voisi kuvitella lisätä sitoutumista alueeseen.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi