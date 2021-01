Pääkirjoitus: Rajoilla piilee koronariski, siksi liikkumisen ehtoja pitää kiristää

Koronan uuden muunnoksen pelko kasvaa Suomessa. Viruksen tartuntamäärät ovat alkuvuonna olleet pienempiä kuin joulukuussa. Silti hallitus joutui puimaan uusi koronarajoituksia.

Koronan muunnos tarttuu tuoreimman tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia aiempaa herkemmin. Ero on merkittävä. Suomessa on tähän mennessä todettu yli 60 koronamuunnostartuntaa. Luku on vielä pieni, mutta sen leviämisen estäminen on Suomen koronataistelun tärkein asia juuri nyt.

Hallitus kaavailee esimerkiksi matkustusrajoitusten tiukentamista. Tämä tarkoittaisi sitä, että valtakunnan rajan ylittävä matkustaminen perhesyistä olisi nykyistä vaikeampaa.

Suomi toimii rajaliikenteen koronatestaamisessa epäloogisesti. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdään laajennettuja koronatestejä. Sen sijaan esimerkiksi Helsingin satamissa Virosta Suomeen tulevia matkustajia ei ole testattu lainkaan. Myös Länsi-Pohjan Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla kulkeminen on vapaata.

Ruotsin ja Viron vaikeat koronatilanteet tietäen Suomen pitäisi nopeasti tukkia rajojaan nykyistä tiukemmin. Tähän mennessä on havaittu, että taudin kurissa pitäminen on viisain strategia myös talouden kannalta. Kontrolloimaton matkustajaliikenne naapurimaista Suomeen on selkeä riski myös brittimutaation leviämisen kannalta.

Koronan kanssa kamppailu vaatii edelleen sitkeyttä. Rokotteita on annettu noin 50 000 ihmiselle. Määrä on vielä niin pieni, ettei sillä ole toistaiseksi käytännön merkitystä. Siksi koronatilanne on pystyttävä pitämään kurissa, ja toisaalta rokottamistahtia on kyettävä kiihdyttämään merkittävästi.

Vaikka Suomi on pärjännyt koronataistelussa tähän mennessä hienosti, pitää poliitikkojen, viranomaisten ja luonnollisesti kaikkien kansalaisten tehdä oma osuutensa vielä useamman kuukauden ajan. Mahdollisimman normaalisti vietettävä kesä on kelpo tavoite. Sen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen.