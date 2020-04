Pääkirjoitus: Kunnilla loppui pinna

Suomen taloutta moukaroivaa koronakriisiä seurataan kunnantaloilla henkeä pidätellen. Viruksen vaikutukset ovat tuntuneet kautta maan ja julkisella sektorilla on yritysten lailla otettu käyttöön järeitä sopeutustoimia. Tilanne kunnissa oli jo tähän vuoteen lähdettäessä huonolla tolalla. Valtion vakuuttelut kuntatalouden tukemisesta eivät ole riittäneet, ja oma selusta halutaan turvata.

Imatra päätti isoista henkilöstönsä lomautuksista jo viime viikolla ja Lappeenranta seurasi perässä tiistaina. Myös muissa kunnissa on otettu käyttöön koko keinovalikoimaa palkanmaksun keskeytyksestä lähtien. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä kyseenalaiselle toimenpiteelle on kunnan näkökulmasta perusteet: työtä ei ole. Jos korvaavat hanttihommat on jo viime viikkojen aikana tehty, tyhjästä on paha nyhjäistä.

Henkilöstöön kohdistuvat säästöt ovat kuitenkin juuri sitä, mitä valtion mielestä kuntien ei pitäisi tehdä. Ministeri toisensa perään on vedonnut julkisiin toimijoihin ihmisten pitämisestä töissä. Etelä-Karjalassa hallituksen viestin luulisi tulevan erityisen hyvin perille. Lappeenrannassa kaupunginhallituksessa istuu peräti kaksi hallitusvastuussa olevaa kansanedustajaa. Sekä Imatralla että Ruokolahdella puolestaan valtuustoja johtaa pääministeripuolueen kansanedustaja.

Hyvien periaatteiden vieminen käytäntöön ei olekaan yksinkertaista. Kysymys on myös tasa-arvosta ja kohtuullisuudesta, sillä ankaraa kurimusta on luvassa nyt lähes kaikille toimialoille. Kunnat eivät voi mennä konkurssiin, vaikka ihmisille maksettaisiin töiden loppumisesta huolimatta täyttä palkkaa. Mutta jos paikkakunnan yrittäjistä alkaa olla suurin osa polvillaan ja yksityisen puolen työntekijät kuormittavat työttömyyskassoja, saattaa julkisen sektorin pönkittämiselle löytyä heikosti tukea.

Mari Pajari

