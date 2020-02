Pääkirjoitus: Tuhat lasta vähemmän

Ennuste vuodelle 2030 oli tyly. Lappeenrannassa on tulevaisuudessa tuhat alakouluikäistä vähemmän. Samaan aikaan pitäisi suunnitella uusia oppimisympäristöjä, joiden käyttäjämäärä on jäämässä arvoitukseksi.

Ensilääkkeenä kouluprojekteja on supistettu kymmenellä prosentilla nykymitoituksesta. Esimerkiksi Sammonlahteen tulevaa uutta koulua on pyöritelty jo useaan otteeseen pienemmäksi, kun oletus tulevasta lapsimäärästä on laskenut. Uusissa rakennuksissa seinät pitää saada lähemmäs toisiaan ja lämmitettävä pinta-ala minimiin.

Kyläkoulut käyvät vuorostaan liipasimella, kun niiden tarpeellisuutta arvioidaan. Jos kohtuullisen matkan päässä on koulu, johon lapset voivat kulkea, lappu laitetaan herkästi luukulle. Taipalsaarella kyyti oli kylmää sellaiselle perheelle, jotka oli laskenut kyläkoulun varaan.

Lappeenrannassa kukaan ei arkaile avata keskustelua toteamalla, ettei kannata investoida jäähalliin, jossa kukaan ei käy, tai rakentaa uutta parkkihallia, kun edellisiinkään ei riitä autoja. Kuka uskaltaa kysyä, miksi rakentaisimme kouluja, joihin ei riitä oppilaita?

On helppoa sanoa, että lapset hyötyvät pienistä luokkakoista, rauhallisista oppimisympäristöistä ja siitä, että kouluavustajia on yhtä paljon kuin on erityistarpeita. Jokainen vanhempi haluaa lapselleen turvallisen koulumatkan, ja ettei autossa tarvitse istua puolta tuntia suuntaansa.

Viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien epäkiitollinen tehtävä on pohtia, kuinka paljon toivomuslista saa maksaa. Jos väestöennuste on itseään toteuttava, hinta on tuhannen koulupaikan verran.