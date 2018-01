Pääkirjoitus: Kansanvaltaa pitää käyttää





Suomalaiset äänestävät tänään seuraavasta presidentistä. Toivottavasti mahdollisimman moni myös käy äänestämässä, sillä kyse ei ole velvollisuudesta, vaan demokraattisen valtion kansalaisen oikeudesta. Maailmassa on runsaasti maita, jossa vaaleja ei pidetä tai jos pidetäänkin, ei niiden tuloksiin ole luottamista.



Tiistaina päättynyt ennakkoäänestys lupaa, että äänestysaktiivisuus olisi nousussa. Jos tänään vaalipäivänä päästään samanlaiseen vilkkauteen, niin äänestysprosentti nousee reilusti yli 70:n.



On pelätty, että istuvan presidentin etumatka kannatusmittauksissa latistaisi vaali-intoa. Viime päivinä julkaistut mittaukset ovat tasoittaneet tilannetta, mutta johtoasema on vielä selvä. Asetelman ei kuitenkaan saisi antaa johtaa äänestyslaiskuuteen. Kaikki ehdokkaat tarvitsevat omien kannattajiensa äänet. Häviäjien saamat äänet ja kannatus ovat viestejä myös voittajalle siitä, mitä Suomessa nyt ajatellaan presidentin tehtävistä.



Paljon on pohdittu myös, käykö presidentinvaaleissa ensimmäisen kerran niin, että voittaja selviää jo ensimmäisellä kierroksella. Suosiomittausten perusteella se on mahdollista. Sitä on toivottu vaivattomuus- ja jopa säästösyistä, mutta ne ovat toisarvoisia seikkoja. Demokratia on itseisarvo, jota ei mitata näillä perusteilla.



Pohtia voi sitäkin, onko esimerkiksi lähellä 50 prosenttia oleva voittotulos lopulta kaikkein paras. Toisella kierroksella voittajasuosikki saisi – tuoreimpien mittausten mukaan – jopa 70—80 prosentin kannatuksen. Se tukisi ajatusta koko kansan presidentistä paljon vahvemmin. Tänään kansalaisilla on valta päättää, miten vaaleissa käy.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi