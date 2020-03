Pääkirjoitus: Bidenin värittömyys on kääntymässä vahvuudeksi

Tuskin koskaan Suomessa on seurattu Yhdysvaltojen presidentinvaaleja yhtä tiiviisti kuin nyt. Nyt ovat käynnissä vasta demokraattien esivaalit, mutta suomalaiset uutismediat antavat niille paljon tilaa ja aikaa.

Media seuraa, koska kansaa kiinnostaa. Suomalaisetkin ovat saaneet Donald Trumpin presidenttikaudella kummastella sitä, kun maailman merkittävintä valtaa käyttävä instituutio on tiputettu ennennäkemättömälle tasolle. Presidentti Trumpin suusta tai kynästä tulee usein kovin epäpresidentillistä tekstiä.

Demokraattinen esivaalitaistelussa eletään tällä viikolla kohtalon hetkiä. Kisa puolueen presidenttiehdokkuudesta on käytännössä kahden kauppa. Ehdokkuus ratkaistaan senaattori Bernie Sandersin ja ex-varapresidentti Joe Bidenin välillä.

Tiistaina näiden kahden lähes 80-vuotiaan poliitikon keskinäinen kamppailu kääntyi Bidenin eduksi, kun hän vei voiton kymmenessä osavaltiossa.

Biden on maltillinen demokraatti, joka haluaa vaalia entisen pomonsa, presidentti Barack Obaman perintöä. Sanders taas puhuu vallankumouksesta, jonka hän tekisi, jos tulisi valituksi presidentiksi.

Biden on istuvan presidentin Trumpin kannalta huomattavasti hankalampi vastustaja kuin Sanders. Sanders on miljonääri kuten Trumpkin. Trump on järjestellyt omanlaisensa vallankumouksen. Sandersin lausunnot saattavat näyttäytyä äänestäjille jatkumona Trumpin kauden mullistuksille. Sanders ei ole Trumpiin verrattuna välttämättä riittävän selkeä vaihtoehto nykymenolle.

Bidenin valtiksi saattaa kääntyä hänen maltillisuutensa ja värittömyytensä. Jos Amerikan mantereella alkaa levitä ajatus presidentin viran arvokkuuden ja ennustettavuuden palauttamiseksi, Biden on vahvoilla.

Itse vaaleihin on aikaa vielä yli seitsemän kuukautta. Bidenin on ensin kukistettava Sanders. Sitten alkaisi varsinainen vaalitaisto, jonka sisällöstä on helppo ennustaa repivää.

