Pääkirjoitus: Kohtalokkaat kiihdytysajot on hyvä perata kunnolla — Massatapahtuma, adrenaliini ja huippunopeudet ovat yhdistelmä, jossa jokaisen palasen on oltava kohdallaan

Leppoisa kesämeno voi muuttua yllättäen tragediaksi. Näin kävi Lappeenrannassa viime viikonloppuna, kun lentokentällä järjestetty kiihdytysajotapahtuma päättyi dramaattisesti kuljettajan kuolemaan. Kiitoradalla heittelehtimään alkanut auto murskasi ulkopaikkakuntalaisen miehen elämän, ja se toi murheen paitsi tapahtuneesta myös tulevaisuudesta. Onnettomuutta selvittää nyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tukes tutkii, millainen vastuu palvelun järjestäjällä on. Lappeenrannan ilmailuyhdistys hyväksytti osallistujilla etukäteen vastuuvapauslomakkeen, joka estää jälkikäteisvaatimukset. Vankan kokemuksen tapahtuman taustalla omaava ilmailuyhdistys pitääkin rooliaan enemmän puitteiden kuin palveluntarjoajana, jonka tapahtumaan on ollut varsin vapaata kenen tahansa osallistua. Yhdistys hakee selkänojaa muun muassa viranomaisista, sillä tapahtuman järjestelyt ovat olleet etukäteen tiedossa sekä pelastuslaitoksella että poliisilla.

Surullisen tapauksen selvittäminen on raskasta, mutta tärkeää. Yleisömassat, adrenaliini ja valtavalla nopeudella liikkuvat ajoneuvot ovat yhdistelmä, joiden kohtaamisessa jokaisen yksityiskohdan on oltava viimeistelty. Hetkittäin jopa turhan tarkoilta tuntuvat turvajärjestelyt ovat arkea monilla työpaikoilla. Ihmiset ovat oppineet liiaksikin luottamaan siihen, että heistä huolehditaan.

Harvinainen mahdollisuus päästä kokeilemaan oman ajoneuvon huippunopeutta muita vaarantamatta on ollut lentokentän vahvuus. Avaraa rataa on pidetty turvallisena ympäristönä hurjapäiseenkin harrastamiseen. Sellainen sen on oltava jatkossakin, mikäli tapahtuma vielä järjestetään. Turvallinen sekä katsojille että kuljettajille.

Mari Pajari

Mari.pajari@esaimaa.fi