Pääkirjoitus: Venäjän raja ei aukene nopeasti – Koronatilanne Venäjällä vaikeutuu

Koronatilanne Venäjällä on pahentunut viime viikkoina. Etelä-Karjalan kannalta huolestuttavaa on se, että erityisesti Pietarissa koronatartunnat ovat kasvussa.

Tämä näkyy jo lievästi Etelä-Karjalassa, kun viime viikolla havaituissa kymmenestä tartunnasta noin puolet oli peräisin Pietarin alueelta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten varoituksiin Venäjän matkailusta kannattaa siis suhtautua vakavasti. Ja jos Venäjälle on matkustettava, omaehtoisen kotikaranteenin suositukset on otettava vakavasti.

Venäjä on kiristänyt maahantuloaan, eivätkä esimerkiksi eteläkarjalaisille tutut tankkaus- ja muut ostosretket Viipuriin ja Svetogorskiin ole edes mahdollisia. Kun raja joskus aukea, myös Suomen puolelta on odotettavissa suuria virtoja lähialueille.

Etelä-Karjalan liiton viime viikolla julkaiseman kuukausikatsauksen mukaan Pietarin muuta maata korkeampi koronakuolleisuus johtuu muun muassa kaupungin ikärakenteesta ja perussairaiden korkeasta osuudesta.

Erityisen vaaralliseksi tilanteen tekee se, että piileviksi jäävien tartuntojen määrää on vaikea arvioida, koska ihmiset välttelevät testeihin menoa.

Maakuntaliiton katsauksen mukaan Venäjän ulkoministeriö arvioi, että ulkomaanmatkailussa käännettä parempaan ei ole odotettavissa ennen ensi kevättä.

Arvioi voi olla turhankin myönteinen. On täysin mahdollista, että rajanylitysliikenne Suomen ja Venäjän välillä on rajoitettua vielä vuoden päästä.

Etelä-Karjalan kannalta Venäjän vaikea koronatilanne ei lupaa hyvää. Venäjällä on paljon patoutunutta matkustustarvetta, ja Suomi on venäläisille tunnetusti turvallinen ja tuttu maa matkustaa. Koska rajan avaaminen näyttää venyvän, siihen on varauduttava monilla sektoreilla.

Turistien puute vaikuttaa suoraan kauppaan ja matkailuelinkeinoon. Samalla se vaikuttaa myös kuntien verotuloihin ainakin ensi vuonna, mutta mahdollisesti pidempäänkin.