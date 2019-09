Pääkirjoitus: Nuuskaamisen yleistyminen uhkaa vesittää tupakkatuotteiden käytölle asetetun vähentämistavoitteen

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut jäsenvaltioilleen tavoitteen vähentää tupakkatuotteiden käyttöä 30 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2025. Suomessa se tarkoittaa sitä, että vuonna 2025 tupakkatuotteita eli savukkeita tai nuuskaa käyttäisi päivittäin tai satunnaisesti enintään 27 prosenttia miehistä ja 18 prosenttia naisista. Naiset ovat jo tavoitteessa, mutta miehissä osuus on 32 prosenttia. Suomessa tupakkalain tavoitteena on ollut vuodesta 2010 lähtien tupakkatuotteiden käytön loppuminen tupakoinnin vähentämisen sijaan.

Tupakkalain ansiosta perinteinen tupakointi on vähentynyt hyvää vauhtia.Tupakointikielto ravintoloissa, urheilukenttien katsomoissa ja yleisötilaisuuksissa on yksi viime vuosien järkevimmistä kansanterveyttä kohentavista päätöksistä, myös tupakoitsijoiden mielestä. Kukaan tuskin kaipaa niitä savulle haisevia vaatteita, jotka ennen olivat ravintolaillan väistämätön seuraus, tupakoi itse tai ei.

WHO:n tavoitteen saavuttamisen tielle ovatkin tulleet uudet paheet. Nuuskan käyttö on lisääntynyt niin paljon, että se kumoaa sauhuttelun vähentymisen vaikutuksia. Takavuosina tupakkatuotteita lueteltaessa vain kuriositeettina mainitusta nuuskasta on tullut poikien ja nuorten miesten keskuudessa hyvin suosittua. Nuuskan terveyshaitat ovat kuitenkin kiistattomat, ja siksi sen salakauppaan ja maahantuontiin pitäisi puuttua nykyistä pontevammin. Valistustyötäkin tarvitaan lisää.

Sähkötupakasta odotettiin käryttelylle terveellisempää vaihtoehtoa, mutta tutkimustiedon lisääntyessä toive on osoittautumassa turhaksi. Vakavia sairastapauksia tulee esiin jatkuvasti.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi