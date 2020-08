Numerot ovat nyt pöydällä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin johto vahvisti keskiviikkona vuosien saatossa syntyneen kymmenien miljoonien euron palkkavelan, jonka taustalla on kesken jäänyt palkkaharmonisointi.

Pallo siirtyi omistajille. Kunnilta odotetaan tietoa niiden maksuhalukkuudesta tai muista vaihtoehdoista vajeen kattamiseen.

Lasku on karmea ja maksajakin selvä. Kustannukset kuitataan tavalla tai toisella kuntalaisten pussista. Sekä Eksoten entinen että nykyinen johto haluaisi jättää menneet taakse, eikä ihme, sillä tapaus paljastaa mallioppilaasta epämiellyttäviä asioita. Palkkakiistassa on kuitenkin merkittäviä ulottuvuuksia.

Ensinnäkin kuva Eksoten hallintokulttuurista muodostuu kummalliseksi. Yhteisesti sovittuja asioita on työnantajan toimesta vetkuteltu. Työntekijäpuolella taas on muhitettu todellista pommia. Lopulta ymmärrys yhteisestä sopimuksesta ei kestänyt juridista tarkastelua.

Kiire hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä osoittaa Eksoten uudelta johdolta suoraselkäisyyttä, mutta on se myös realismia. Koronakriisin uuvuttama hoitoala on penännyt palkkiota urakastaan ja virta pois alalta voimistuu. Vanhenevassa Etelä-Karjalassa jokainen sote-ammattilainen on vielä tarpeen.

Tapaus heijastuu myös valtakunnalliselle tasolle. Linjaukset paikallisesta sopimisesta ja siitä, miten kauan harmonisointi voi kestää, tuntuvat kuntayhtymien taloudessa kautta maan. Ei siis mikään ihme, että asia kiinnostaa myös valtion tasolla. Eksoten edustajien mukaan keskusteluja on käyty muun muassa kuntaministerin ja valtiovarainministerin kanssa.

Etelä-Karjalassa valtion kädenojennus otettaisiin lämmöllä vastaan. Maakunta on pilotoinut sote-sektorilla monia asioita, ja nyt rajoja koeteltiin siinä, millä tavalla eri kunnista yhdistynyttä henkilöstöä saatetaan tasa-arvoiseen asemaan. Näistä opeista ammentaa Suomessa vielä moni toimija. Eksoten ansiosta se ei ehkä tapahdu muualla kantapään kautta, kuten meillä.

