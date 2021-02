Pääkirjoitus: Jätti-investointi on henkisesti iso asia alakuloisissa virus- ja taloustunnelmissa

Metsä Groupin huikea 1,6 miljardin euron investointi Kemin sellutehtaaseen on suuri asia Suomelle. Investoinnin koko ja sen työllistävä vaikutus ovat merkittäviä koko kansantaloudelle puhumattakaan Kemin seudusta.

On laskettu, että tehtaan rakentamisen työllistävä vaikutus on 10 000 henkilötyövuotta. Kun tehdas toimii, se työllistää suoraan 250 selluammattilaista. Välillisesti tehdas antaa toimeentulon 2500 ihmiselle, mikä yli tuplaa tehtaan nykyisen työllisyysvaikutuksen. Lisäksi valtio investoi uusiin ratayhteyksiin, teihin ja satamiin yli 170 miljoonaa euroa. On selvää, että muitakin investointeja on vielä luvassa.

Päätös ei ole merkittävä pelkästään taloudelle. Se on suuri myös henkisesti. Toinen suomalainen metsäteollisuusjätti UPM ja sen toimitusjohtaja Jussi Pesonen on varoitellut, että metsäteollisuuden investoinnit karkaavat Suomesta ulkomaille. Pesonen on peräänkuuluttanut nykyistä pitkäjänteisempää teollisuuspolitiikkaa. Investointien näkökulmasta teollisuusjohtajan toive pitkäjänteisyydestä on ymmärrettävä.

Metsänomistajien pääosin omistama Metsä Group kertoo investoinnillaan halustaan jalostaa puuta Suomessa vielä pitkään ja valaa omalla päätöksellään uskoa teollisuuteen.

Alkuviikolla ilmestynyt valtiovarainministeriön raportti Suomen tulevaisuudesta oli synkkä. Raportissa kysyttiin, onko muiden maiden jalkoihin bruttokansantuotteen kehityksessä jäävä Suomi tulevaisuudessa lainkaan Pohjoismaa. Synkistelyvisiot muuttuivat investointiuutisen jälkeen huomattavasti valoisammiksi.

Puun jalostaminen ja hyödyntäminen ovat ottaneet viime vuosina isoja harppauksia. Uudet puuinnovaatiot synnyttävät työtä myös tulevaisuudessa. Sitä tukee hyvin suomalainen koulutus, jossa puunjalostamisen kehittämisessä on pitkät perinteet.

Ei yksi sellutehdas Suomea pelasta. Mutta jos Suomessa ei ole yhtään sellutehdasta, on se iso isku työllisyydelle ja taloudelle. Suomessa metsä ja puunjalostus ovat olennainen osa kansantaloutta vielä pitkään.