Pääkirjoitus: Rokotukset alkoivat kelvata Etelä-Karjalassakin, mutta nyt saattaa moni olla jo myöhässä

Viime talvena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa asiantuntijat tuhahtivat. Kun toimittaja tivasi, miksi aiemmin influenssaa ei ole nujerrettu yhtä tehokkaasti kuin koronavirusta, asiantuntijat vilkaisivat toisiaan ja totesivat: ”Ollaan me yritetty”.

Viranomaisten muistutus käsienpesusta, terveenä työskentelystä ja yskimishygieniasta on menneinä vuosina kuitattu osin hössötyksenä. Näin on ollut myös influenssarokotusten laita. Riskiryhmissä rokotteita on otettu kuuliaisemmin, mutta esimerkiksi monen yrityksen työntekijöilleen tarjoamaa etua on käytetty laiskasti.

Nyt tilanne on toinen. Työterveyshuollot Etelä-Karjalassa peruuttavat paraikaa jo varattuja rokotusaikoja, sillä rokotteet hupenivat hetkessä. THL vakuuttaa, että riskiryhmät saadaan ajan myötä katettua, mutta kaikki muut rokotusta haluavat eivät välttämättä sitä saa. Rajallisesta määrästä rokotteita on nyt kiinnostunut koko maailma.

Pullonkaula julkisella puolella on muodostunut rokotusten antamisesta. Entisen kaltaisia massatilaisuuksia ei koronan vuoksi voi järjestää, vaan toimenpide edellyttää ajanvarauksen. Ruuhkaa rokotuspaikoille ei siten synny, mutta rokottaminen sujuu hitaammin.

Etelä-Karjalassa on opittu kuluvan vuoden aikana paljon omatoimisesta tartuntatautien ehkäisemisestä. Nämä keinot ovatkin tarpeen, kun influenssakausi alkaa. Viime keväänä kausi-influenssa kutistui olemattomiin ihmisten varotoimien ansiosta.

Uudenlaista normaalia on ehditty jo opetella. Optimisti voikin ajatella, että jokavuotinen vitsaus jää nytkin maltilliseksi. Myös into rokotuksen ottamiseen valaa toivoa. Koronarokotteen eteneminen jaettavaksi on viimeaikaisten uutisten perusteella entistä lähempänä.