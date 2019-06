Mummot, vaarit ja muut sukulaiset suorittavat parhaillaan vuoden työrupeamaansa koululaisten viettäessä kesälomiaan. Agraariajalta periytyvä koululaisten kymmenen viikon kesäloma aiheuttaa harmaita hiuksia monessa perheessä.

Vaikka koululaisia ei enää tarvita heinätöihin, Suomessa on haluttu pitää kiinni pitkistä kesälomista. Tämä tarkoittaa käytännössä, että pienillä lapsilla on selvästi pidemmät lomat kuin vanhemmillaan. Tämä puolestaan vaatii mielikuvitusta järjestelyissä.

Osa yrityksistä on herännyt haasteeseen. Edelläkävijöitä on etenkin it-alalla, jossa kilpaillaan osaavasta työvoimasta. Muun muassa lappeenrantalainen ohjelmistoyritys Visma tarjoaa ensimmäistä kesää työntekijöilleen lastenhoitoa. Vaikka se on Etelä-Karjalassa poikkeus, Suomessa moni muukin yritys haluaa profiloitua perhemyönteiseksi. Myös Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa on pohdittu vastaavia järjestelyjä.

Väestöliiton havaintojen mukaan työnantajat järjestävät aiempaa useammin kesähoitoa työntekijöiden lapsille.

Ict-yritys Efima päätti hakea kerhotoiminnalla myös muuta hyötyä kuin hoidon helpottamista – kesäkerhon teini-ikäiset työntekijät värvättiin työntekijöiden sukulaisista. Näin he saivat elämänsä ensimmäiset kesätyöpaikat.

Laskevan syntyvyyden maassa perheiden elämää tukevat teot ovat yrityksiltä myös yhteiskunnallisia tekoja. Mitä jouhevampaa työn ja perhe-elämän yhdistäminen on, sitä tuottavampi yhteiskunta Suomi on. Välttämättä se ei edes tule kalliiksi. Moni työntekijä olisi varmasti valmis myös maksamaan palvelusta, jos joku niitä järjestäisi.