Pääkirjoitus: Google luottaa Suomeen — On selvää, että koko seutukunta hyötyy Googlen investoinnista

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai yllätti Helsingissä kertoessaan, että yhtiö aikoo investoida 600 miljoonaa euroa lisää Haminassa olevaan palvelinkeskukseensa. Yhtiö oli vasta keväällä ilmoittanut investoivansa samankokoisen summan datakeskukseensa. Näin Googlen kokonaisinvestoinnit Suomessa nousevat kaikkiaan kahteen miljardiin euroon.

Uudella investoinnilla on suuri merkitys Kaakkois-Suomen lisäksi koko maan kannalta. Suomen kilpailukyky kovista kansainvälisistä investoinneista on jälleen lujittunut. Googlen asettuminen vankemmin Kaakkois-Suomeen nostaa Suomen kiinnostavuutta muiden teknologiayritysten silmissä. On selvää, että koko seutukunta hyötyy Googlen investoinnista ja liiketoiminnan virkistymisestä. Uudet investoinnit luovat kasvualustaa myös muulle liiketoiminnalle.

Toimitusjohtaja Pichai kiitteli Suomen vakaata infrastruktuuria, korkeaa koulutustasoa ja sitoutumista hiilineutraaleihin tavoitteisiin. Pichai korosti Suomen osaamista tekoälyssä ja muistutti yhtiön nojaavan uusiutuvan energian käyttöön.

Näkemykset siitä, että panostus hiilineutraaliin yhteiskuntaan olisi liiketaloudellisesta näkökulmasta naivia, voi heittää romukoppaan. Suomen tavoitteet hiilineutraaliudessa osoittautuivat olevan Suomen kilpailukyvyn ytimessä. Maabrändin ja yrityksen brändin on oltava linjassa, kun kansainväliset yhtiöt päättävät kohdemaasta satojen miljoonien eurojen sijoitukselleen.

Se, että Google on alun perin päättänyt investoida juuri Haminaan useiden potentiaalisten vaihtoehtojen joukosta maailmalla, kannattaa kääntää vahvuudeksi koko Kaakkois-Suomessa. Kun digitaalinen liiketoiminta sujuu, jatkoinvestointeja on varmasti luvassa jatkossakin.