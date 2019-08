Pääkirjoitus: Junamatkustus kasvattaa suosiotaan

Kuluvasta vuodesta saattaa tulla junamatkustamisen ennätysvuosi. Tämä koskee sekä lähiliikennettä että kaukoliikennettä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat 2.8.

Kasvua on ollut etenkin lähiliikenteessä, mutta myös kaukoliikenteessä matkustajamäärät ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-kesäkuussa peräti 7,9 prosenttia.

Vielä joitakin vuosia sitten VR:n hinnoittelu oli tsaaarinaikaisen jäyhää ja yksioikoista. Nelihenkisen perheen meno-paluuliput esimerkiksi Lappeenrannasta Helsinkiin maksoivat niin paljon, että oman auton käyttö oli varteenotettava vaihtoehto. Hinnoittelu muuttui ketteräksi muun muassa uudenlaisella liikeidealla toimivan bussiyhtiön ryhdyttyä kilpailemaan matkustajista.

Junamatkailun suosiota lisäävät nyt huoli ilmastonmuutoksesta sekä kotimaanmatkailun suosion kasvu, josta Etelä-Saimaakin kertoi lauantaina. Samanlainen trendi vallitsee esimerkiksi Ruotsissa.

Junien suosiota varjostavat aikatauluongelmat: myöhästymisiä tapahtuu turhan usein. Myöhästymisistä osa menee radan pitäjän ja osa VR:n piikkiin. Suuri osa ongelmista johtuu ratainfrasta, kuten turvalaite- tai ajolankavioista. Loput johtuvat muun muassa kalustovioista, myrskyistä, lumesta ja törmäyksistä.

On myös rehellisesti todettava, että kaikki VR:n kalustohankinnat eivät ole soveltuneet Suomen olosuhteisiin. Ratojen ja ratasiltojen on puolestaan annettu rapistua periaatteella, että kyllä se vielä pari vuotta kestää. Niin kannatettavia kuin uudet miljardiluokan ratahankkeet pitkällä tähtäyksellä ovatkin, ensin pitäisi lunastaa entinen korjausvelka. Myös Imatran ja Luumäen välinen perusparannus kaksoisraiteineen puolustaa paikkaansa. Uusi itäratahanke on toki tärkeää pitää Tampere- ja Turku-ratojen rinnalla, kun rahaa sitten joskus on.