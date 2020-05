Pääkirjoitus: Kouluilla on edessä tulikoe – Ovet avautuvat, mutta entiseen ei palata

Liki kahden kuukauden etäkoulu on pian ohi. Historiallinen loikka digitaaliseen opetukseen otettiin maaliskuun puolessa välissä, kun hallitus koronatilanteen vuoksi määräsi koululaiset erityistapauksia lukuunottamatta koteihinsa. Nyt viruksen aiheuttamia rajoituksia puretaan ja opetustilat otetaan torstaina jälleen kaikkien käyttöön.

Entiseen koulussa ei palata. Oppilaitokset ovat saaneet sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta nipun ohjeita, joiden päälle kouluissa on sorvattu omia käytäntöjä. Ruokailutilat levittäytyvät luokkiin, juhlasaleihin ja liikuntahalleihin. Kouluissa ulkoillaan paljon. Toisaalla aineenopetusta tehdään useamman tunnin urakkana, toisaalla se on siirretty luokanopettajien harteille. Opettajien keskinäistä kanssakäymistä rajoitetaan. Uudet ja testaamattomat toimintatavat vaativat kaikilta osapuolilta joustavuutta.

On lapsia, joille etäopetus on sopinut. Yhteys opettajaan, oppimiseen ja koulutovereihin on säilynyt digitaalisena. Mutta on myös lapsia, joiden hentoista kiinnitystä koulumaailmaan ei ole saatu pidettyä etänä yllä. Uhkakuva siitä, että parin viikon koulupätkä ei tule kadonneita riviin palauttamaan, saattaa käydä toteen. Koulukohtaisesti kotiin jäävien oppilaiden osuus nousee Etelä-Karjalassa ennakkoilmoitusten perusteella korkeimmillaan lähelle 20 prosenttia.

Etäkoulussa on koettu huikeita onnistumisia ja karmeita mahalaskuja. Näistä ääripäistä on hyvä ottaa kiinni. Syksyä pohditaan jo mahdollisena hybridikoulun aikana. Digitaaliset oivallukset halutaan pysyviksi ja jatkossa saatetaankin nähdä lähi- ja etäopetuksen vuorottelua. Tähän voi johtaa myös pakko. Koronaviruksen torjunta jatkunee ainakin koko kuluvan vuoden ajan. Kesän jälkeen oppilaitoksiin ei ehkä kokoonnuta entisellä tavalla. Uusi normaali on astumassa myös koulumaailmaan.

