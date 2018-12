Pääkirjoitus: Maailman johtajat joutuvat sammuttelemaan tulipaloja Argentiinassa

Venäjä sähköisti perjantaina Argentiinassa alkaneen G20-kokouksen tunnelmia. Viikon takainen Venäjän tulitus ukrainalaisia aluksia vastaan Kertšinsalmessa ja merimiesten vangitseminen jatkavat Venäjän piittaamatonta ja pullistelevaa toimintaa. Tutusti Venäjä syytti ukrainalaisia provokaatiosta.

Venäjä on sitten Krimin haltuunoton ollut muun maailman tarkkailuluokalla. Sen toiminta, viestintä ja röyhkeys vaikuttavat niin, että Venäjän halukkuus ja kyvykkyys rakentavaan vuoropuheluun ja kansainvälisten sopimusten noudattamiseen on vahvasti kyseenalaistettu.

Kun maailman vaikutusvaltaisimmat johtajat kohtaavat nyt Buenos Airesissa, toivo asetelman muuttumisesta on olematon. Venäjä kiistää, vähättelee ja väistelee. Presidenttinsä Vladimir Putinin suulla se syyttää länttä Venäjän asioihin puuttumisesta.

Huomio G20:ssa kääntyy väkisinkin Ukrainan ja Venäjän suhteiden kiristymiseen. Paljon muita isoja asioita olisi ollut listoilla. Jatkuvasti synkkenevät ennusteet ilmastonmuutoksesta, kasvavat jännitteet kansainvälisessä kaupassa ja humanitääriset kriisit olisivat ansainneet paikan kokouksen keskiössä.

Toinen kokousta värittävä asia on Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammad bin Salmanin osallistuminen. Hän joutunee ainakin epävirallisesti vastaamaan syytöksiin osallisuudesta toimittaja Jamal Khashoggin julmaan murhaan.

Maailman johtajien pitäisi rakentaa tulevaisuutta pitkäjänteisesti. Nyt Argentiinassa huomataan, että tulipalojen sammutteluksi tämäkin tapaaminen meni.