Pääkirjoitus: Saimaan kanavan huoltotien uusiminen kokoaan isompi asia

Saimaan kanavan huonomaineinen huoltotie menee lähivuosina uusiksi, jos hyvin käy.

Venäjän puolella sijaitseva tiepätkä on aikanaan tehty nimensä mukaan kanavan huoltoa varten. Käytännössä sitä kautta kulkee joka vuosi tuhansia turisteja, ja se on myös rekkojen kulkureitti.

Tie soveltuu näihin tarkoituksiin huonosti. Mutkaiselle ja kapealla tiellä tapahtuu helposti onnettomuuksia. Kohtaloikkain sattui vuonna 2014, jolloin venäläinen pikkubussi ja linja-auto törmäsivät. Onnettomuudessa kuoli kymmenen matkustajaa ja kaksi loukkaantui. Seuraava vakava onnettomuus tapahtui vuonna 2017, kun linja-auto suistui pois tieltä. Kolme ihmistä kuoli.

Nyt Venäjä hakee rahoitusta EU:lta tien toteuttamissuunnitelmaa varten. Jos asia etenee Venäjällä, uusi tie saattaa valmistua vuonna 2025. Venäjän halukkuudelle edistää asiaa voi toivoa pelkkää hyvää.

Rajaliikenteen määrä on jälleen kääntynyt kasvuun, joten liikennöinti tiellä ei ainakaan vähene. Ennen kaikkea kyse on turvallisuudesta. On turhaa vaarantaa kenenkään tienkäyttäjän turvallisuutta vain siksi, että tie ei enää vastaa tarkoitustaan. Venäjän rahkeiden luulisi tähän riittävän, kun EU-rahaakin on tulossa.

Sivuvaikutuksena tien parannus voi vahvistaa Nuijamaan vetovoimaa rajanylityspaikkana. Matka Pietarista Nuijamaalle sujuvoituisi selvästi, vaikka kaupungilla arvio tunnin ajomatkasta kuulostaakin yltiöoptimistiselta. Tämä taas todennäköisesti lisäisi matkailijoiden kiinnostusta Etelä-Karjalaan. Nyt kilpailevana reittinä on Vaalimaan ylityspaikka Kymenlaaksossa. Viime vuonna sen vetonaulaksi avattiin Zsar-kauppakeskus, josta moni venäläisturisti jatkaa matkaansa pääkaupunkiin.

Venäjällä asiat voivat tapahtua nopeastikin, jos niin päätetään. Huoltotien osalta Suomi voi vain kannustaa itänaapuria oikeaan suuntaan.