Tuleva hallitus aikoo lyödä euroja ainakin kolmen uuteen junarataan, uutisoi Helsingin Sanomat. Yksi niistä olisi kaakkoon suuntautuva itärata. Se nopeuttaisi toteutuessaan Lappeenrannan ja Imatran junayhteyksiä.

Muita suurhankkeita olisivat Helsinki–Turku- sekä Helsinki–Tampere-välit. Neuvotteluissa on puhuttu suunnitteluun varattavista parista sadasta miljoonasta eurosta.

Toteutus kannattaa, jos reitti oikeasti nopeutuu ja valtio kantaa rahoituksesta suurimman vastuun.

Edellisen hallituksen aikaan Itä-Suomen kymmenen kuntaa Lappeenranta ja Imatra mukaan lukien ovat keskustelleet rataa varten perustettavasta hankeyhtiöstä. Valtio omistaisi siitä osan ja kaupungit osan. Kukin kunta laittaisi pääomaa yhtiön perustamiseen.

Itäradan hinta-arvio on tässä vaiheessa 1,7 miljardia euroa. Tästä osa tulisi valtiolta ja osan rahoittaisi kuntien yhtiö lainarahalla.

Hinta on suuri ja ilmassa on vielä paljon kysymysmerkkejä. Ministeriön keväällä julkistaman selvityksen mukaan uudistus nopeuttaisi Lappeenrannan ja Helsingin välistä junamatkaa vartista puoleen tuntiin.

Puolen tunnin lyhennyksellä matkustusajassa päästäisiin jo lähelle nykyistä Helsinki–Tampere-väliä. Sillä matkustaa päivittäin töihin tuhansia ihmistä. Tässä tapauksessa muutos tekisi uudella tavalla Lappeenrannasta osan Helsingin työssäkäyntialuetta.

Hankkeen selvittäminen kannattaa. Toteutus kannattaa, jos reitti oikeasti nopeutuu ja valtio kantaa rahoituksesta suurimman vastuun.

Itä-Suomi on monilla mittareilla jäämässä muun Suomen kehityksestä. Jos muut radat lähtevät liikkeelle, itä pitää ottaa kehitykseen mukaan.

Oli lopputulema mikä hyvänsä, keskustelu on jo tuonut hyviä asioita. Kymmenen kuntaa on löytänyt yhtenäisen äänen valtion suuntaan. Vaikka tarkempiin linjauksiin tultaessa kriittisen äänet saavat alueella lisääntyä, tämän perustalle on hyvä rakentaa itäisen Suomen kehitystä.