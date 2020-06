Pääkirjoitus: Saimaan pyöräreitin avaaminen osui hyvään saumaan

Reilu viikko sitten tapahtui pieni ihme, kun Ruokolahden ja Taipalsaaren kunnanjohtajat leikkasivat yhdessä nauhaa Saimaan saaristoreitin laajenemisen kunniaksi. Uuden lauttayhteyden avulla Saimaan rannoille syntyi esteetön, renkaaksi täydentynyt pyöräreitti. Ainut kysymys kuuluu, miksi vasta nyt.

Lauttayhteydestä Taipalsaaren Kyläniemen ja Sarviniemen välille on puhuttu jo vuosia. Vuosien saatossa reitin yli saattoi kuitenkin päästä parhaimmillaan vain paikallisen veneilijän voimin.

Kaupunkien johtotasolla saaristoreitin laajentamisesta innostui vuosi sitten Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildén. Tukea idealle tuli todennäköisesti ainakin Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Salliselta, joka tunnetaan innokkaana pyöräilyharrastajana. Väistyvällä maakuntajohtaja Matti Viialaisellakaan tuskin on ollut mitään yhteyttä vastaan, sillä reitti hyödyttänee myös puolison Puumalassa ylläpitämää matkailuyritystä.

Oli taustalla millaisia intohimoja hyvänsä, reitti on maakunnalle upea juttu. Viisi kuntaa satsaa siihen 5 000 euroa vuosittain, joten isoista rahasummista ei ole kyse. Toivottavasti yhteistyön henkeä nähdään jatkossa myös muissa isoissa ja pienissä päätöksissä.

Nyt toiminta saatiin ammattimaiselle tasolle. Ainakin alku näyttää lupaavalta. Lauttayhteydelle pitää varata liput ennakkoon, ja välillä se on ollut täyteen myyty.

Saimaalla ollaan vahvasti ajan hermolla, sillä pyöräilyn suosio on niin Suomessa kuin maailmallakin räjähtänyt koronan seurauksena. Polkupyöräliikkeissä myynti on kasvanut selvästi edelliskesästä, ja paikkapaikoin pyörät on myyty loppuun.

Suurkaupungeissa taustalla on joukkoliikennevälineiden välttelyä ja muualla tavoite hakea ajanvietettä luonnosta ja lähiympäristöstä. Pyöräilyn suosio tuskin lähiaikoina vähenee.

eeva.sederholm@esaimaa.fi