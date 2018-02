Pääkirjoitus: Bagdadissa surmatun Alin tapaus – Sattuma vai virhearvio Irakin turvallisuudesta?

Suomesta takaisin Irakiin lähetetyn Alin traaginen kohtalo on ansaitusti herättänyt keskustelua turvapaikanhakijoita palauttavan maan vastuusta. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut Ali ammuttiin Bagdadissa vain kolme viikkoa saapumisensa jälkeen.



Tiedossa ei ole, liittyikö surmatyö nimenomaan niihin uhkiin, joiden takia poliisina toiminut Ali alun perin haki turvaa Suomesta, vai oliko kyse muusta. Suomalaisten viranomaisten kanta tuntuu olevan varsin selvä; palautetun henkilön asiat eivät enää kuulu Suomelle. Alin kuolemaa pidetään ikään kuin tilastotappiona, joka voi sattua kelle tahansa, koska palautettavia on paljon.



Oikeudellisesti katsoen viranomaiset ovat tukevalla pohjalla. Alin tapaus on käynyt läpi kaikki oikeusasteet, ja palautuspäätös on lainvoimainen. Se myös vastaa Maahanmuuttoviraston Migrin nykyistä linjausta, jonka mukaan Irakin turvallisuustilanne on parantunut ISISin kukistumisen jälkeen, mutta vaihtelee alueittain. Alin matkan päätä Bagdadia Migri pitää satunnaisriskin alueena. Alin tapaus ei Migrin mukaan vaikuta turvallisuusarvioon, eikä siihen muutenkaan ole tulossa muutoksia.



Yksi tapaus on helppo sivuuttaa, mutta se asettaa silti jossain määrin kyseenalaiseksi Irakista tehdyt turva-arviot. Esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvostellut Suomen turvapaikkapäätöksiä liian ankariksi. Niissä on nähty myös tarkoitushakuisuutta, eli poliittiset ja taloudelliset syyt ovat ohittaneet oikeudelliset perusteet. Linja ainakin on kiristynyt selvästi, sillä kielteisten turvapaikkapäätösten osuus on lisääntynyt parissa vuodessa 13 prosentista 77 prosenttiin.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi