Pääkirjoitus: Koulut alkavat torstaina – Imatran puukoulusta huolimatta suurin uutinen on koronatilanteen kehitys

Jos elettäisiin tavanomaista syksyä, paikallisesti suurin koulu-uutinen olisi Imatran Mansikkalan uuden koulurakennuksen avautuminen. Päättäjät itse tituleeraavat isolla rahalla tehtyä puurakennusta koulumaailman Oodiksi.

Rohkeaksi investointia voi ainakin kuvata. Ylläpitokuluineen sen arvo on 55 miljoonaa euroa, ja investointi on Imatran kaupungin kaikkien aikojen suurin.

Valtakunnallista huomiota hankkeelle on jo tullut. Parhaimmillaan kunnan viesti hienosta ja turvallisesta koulusta toimii jatkossa houkuttimena muuttajille. Opettajien suhtautuminen on vaihdellut innostuksesta huoleen. Avoimien tilojen rauhattomuudesta kun on huonoja kokemuksia esimerkiksi Lappeenrannan Pontuksen koululla.

Mansikkalan koulukeskukseen siirtyy 1 350 lasta ja 150 työtekijää. Lisäksi siihen tulee nykyisen suunnittelumuodin mukaan myös muiden toimijoiden tiloja: päiväkoti, nuorisotila ja Eksoten neuvola.

Puukoulusta huolimatta niin Lappeenrannassa kuin Imatrallakin suurin kouluihin liittyvä asia tänä syksynä on koronatilanne. Peruskouluissa opetukseen palataan nyt normaalisti. Tavoitteena on, että kevään hygienia- ja turvaväliopeilla vältetään koronaepidemian leviäminen, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

Iso ero kevääseen on, että kunnat voivat nyt tehdä itse päätöksiä poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Etäkouluun voidaan siis siirtyä paikallisesti tai osittain, jos koronatilanne huononee.

Etelä-Karjalan tartuntojen määrä on maan vähäisimpiä. Ulkomailta saadut tartunnat ja ihmisten liikkuminen voivat kuitenkin muuttaa tilannetta nopeastikin. Epäilyt ainakin lisääntyvät. Jo nyt Eksoten näytteiden tutkiminen on viivästynyt.

Hyvä on, että keväällä opitut toimintamallit saadaan nyt tarvittaessa nopeasti käytäntöön.