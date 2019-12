Moni eteläkarjalainen matkailija koki keskiviikkona pettymyksen, kun Ryanair perui ensi kesän lentonsa Lappeenrannasta Kreikan Thessalonikiin.

Uutinen tuli huonoon aikaan. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto keskustelee maanantaina kentän rahoituksesta. Kaupunginjohtaja esittää ensi vuodelle lentokenttäsäätiölle maksettavaan miljoonan euron tukeen 400 000 euron korotusta. Vuodelle 2021 Lappeenrannan taloussuunnitelmassa on lisäksi 200 000 euron lisäpaketti.

Kentän strategiana on ollut kerätä sinne halpalentoreittejä. Tälle näyttää olevan Etelä-Karjalan kunnissa yhteinen tuki, sillä myös muut maakunnan kunnat lupailevat euroja kentän ylläpitoon.

Tähän on perusteet. Viime aikoina säätiö on pystynyt kertomaan hyviä uutisia, sillä reittien määrä on lisääntynyt. Lisäksi lentokausi on pidentynyt kesäkaudesta talveen. Marraskuussa aloitetut talvilennot Budapestiin, Berliiniin ja Bergamoon ovat täyttyneet hyvin.

Joka tapauksessa valtuusto keskustelee todennäköisesti ainakin kolmesta näkökulmasta.

Ensinnäkin Ryanairin keskiviikkoinen ilmoitus kuvastaa kuitenkin hyvin sitä, miten halpalentoyhtiöt toimivat. Jos nykyisellä strategialla edetään, sekä kuluttajien että tukijoiden pitää varautua jatkuviin muutoksiin reiteissä ja lennoissa. Halvat lennot tuovat kuluttajalle myös riskejä. Lennot voivat lähteä alta, vaikka hotellit olisi jo maksettu.

Toisekseen veronmaksajille pitäisi pystyä nykyistä paremmin osoittamaan kentän hyödyt alueelle. Matkailijamäärät ovat kasvaneet, mutta tuleeko siitä elinvoimaa alueelle? Jos matkailijoita ei saada tulemaan lennoilla Etelä-Karjalaan, tämä ei toteudu.

Kolmanneksi esiin noussevat ympäristönäkökulmat. Voiko vihreyttä markkinoiva kaupunki vain odottaa, että lentomatkailun teknologia kehittyy päästöttömämmäksi?