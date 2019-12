Pääkirjoitus: Hallitus kaatui, syntyykö yksituumaisuus?

Tiistaina tapahtui väistämätön. Antti Rinne päätti erota pääministerin tehtävästä. Pääministerin ero merkitsee hallituksen kaatumista. Rinteen hallitus johti Suomea vajaat puoli vuotta. Se on lyhyt aika, vaikka viime vuosina Suomessa onkin totuttu hallitusten vaihtumisiin.

Rinne esiintyi valtioneuvoston linnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa pystyssä päin. Hän kertoi jatkavansa SDP:n puheenjohtajana kesän puoluekokoukseen asti ja hakevansa siellä jatkokautta. Välillä Rinne on näyttänyt turhautuneelta ja uupuneelta. Pääministerin työ on äärimmäisen kuluttavaa. Näkikö vakavasta sydänsairaudesta kärsinyt poliitikko erossa myös hyvää?

Rinteen lähtölaskennan käynnistänyt keskusta selvisi poliittisesta riskinotostaan ainakin toistaiseksi voittajana. Sillä oli toki Rinteen Posti-lausuntojen takia vahvat valtit käsissään, kun puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi puolueen epäluottamuksesta pääministeriin. Kulmuni näytti keskustan kentälle, että puolueen johdossa voi olla kovuutta, vaikkei sitä johda pitkän linjan junttamies.

Muut hallituspuolueet vihreät, vasemmistoliitto ja RKP olivat alkuviikon poliittisessa pelissä statisteja. Niille tuntui kelpaavan suunnilleen kaikki.

Kannatuksen alamäen kanssa tuskailleelle SDP:lle pääministerin vaihtuminen voi tarjota yllättävän hyvän mahdollisuuden kasvojen pesuun. Pääministeri on isossa roolissa tulevina kuukausina, kun uuden hallituksen toimintakykyä mitataan. Jos uusi pääministeri saa hallituksen soittamaan yhteistä viulua ja tekemään kestävää politiikkaa, demarit vaihtavat kesällä myös puheenjohtajaa.

Poliittisten myrskypäivien jälkeen herää kysymys, mitä tapahtumista miettii kotkalainen Sirpa Paatero, jonka Rinne taputteli ulos omistajaohjauksesta vastaavan ministerin tehtävästä viime perjantaina. Kotkan suunnasta kuulunee tuonnempana.