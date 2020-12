Pääkirjoitus: Koronan kiihtymisvaihe yllätti sittenkin

Etelä-Karjalan alueellinen koronatilannekuvaryhmä totesi tiistaina, että maakunnassa epidemia on nyt kiihtymisvaiheessa. Siitä seuraa kokoontumisrajoituksen tiukentuminen enintään 20 henkilöön. Yksityistilaisuuksia koskeva suositus on korkeintaan 10 henkilöä.

Etelä-Karjalan alueen siirtyminen koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen oli toisaalta odotettavissa, ja toisaalta se tapahtui sittenkin yllättävän nopeasti. Kymenlaakson puolella epidemia on astetta pidemmällä leviämisvaiheessa, ja Etelä-Savo on kiihtymisvaiheessa. Liikkumista on paljon myös pääkaupunkiseudulle työn, vapaa-ajan sekä sukulais- ja läheiskontaktien takia. Jonkinasteinen rajanylitysliikenne Venäjälle on jatkunut, ja itänaapurin sekä erityisesti Pietarin todellista koronatilannetta voi vain arvailla.

Yhä useamman tartunnan lähde on kuitenkin jo Etelä-Karjalan sisältä.

Keväinen korona-aalto eri puolilla Suomea sulki palveluita Etelä-Karjalassakin ja siirsi töitä sekä kouluja etäopetukseen. Kesäksi tilanne rauhoittui, ja alkusyksystä haaveiltiin vielä varovaisesta paluusta normaaliin. Urheilusarjat, teatteri ja harrastustoiminta pyörähtivät käyntiin.

Sitten päivä toisensa jälkeen alkoi tulla yhä suurempia tartuntalukuja, myös Etelä-Karjalassa ja pienissäkin kunnissa.

Yhä useammalla maakunnan asukkaalla on jo joku tuttava, joka on sairastunut tai altistunut, jos itse on välttänyt viruksen. Nämä seikat panevat suhtautumaan varotoimiin, kuten maskin käyttöön, käsihygieniaan, turvaväleihin ja ihmisjoukkojen välttelyyn entistäkin vakavammin. Varovaisuus on myös kanssaihmisten huomioimista.

Hetkellisesti voi tuntua kurjalta, jos pikkujoulut, konsertit tai urheilumatsit peruuntuvat. Nyt horisontissa on kuitenkin jo jokseenkin varmaa tietoa siitä, että rokotuskampanjat ovat ennen ensi kesää pitkällä. Jaksetaan siis vielä, ja otetaan varotoimet, suositukset ja rajoitukset tosissaan.

