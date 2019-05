Lappeenrannan entinen kasarmialue Rakuunamäki heräilee uuteen eloon. Noin puolet puolustusvoimien käytössä olleista rakennuksista on nyt myyty muuhun käyttöön. Loput tulevat kaupan tämän vuoden aikana.

Valtion kiinteistöjä hallinnoivalla Senaatti-kiinteistöillä oli kaikkiaan käsissään 13 varuskuntakäyttöön tarkoitettua rakennusta. Niistä ovat vaihtaneet omistajaa usea kasarmirakennus, sotilaskoti, toimisto- ja esikuntarakennukset.

Kauppojen perusteella Rakuunamäestä on tulossa monipuolinen alue.

Seuraavat kiinteistöt tulevat myyntiin todennäköisesti kesäkuun alussa. Kaksi niistä on keskusaukion lähellä olevia talli- ja varastorakennuksia, jotka myyjän mukaan sopivat hyvin asunnoiksi. Niiden takana olevalle tontille kaupunki on suunnitellut uutta päiväkotirakennusta, joka yhdistyisi vieressä olevaan entiseen talliin.

Senaatti-kiinteistöjen mukaan alueen kauppa on käynyt normaaliin tapaan. Suurimmat haasteet ovat tulleet siitä, että alue on rakennettu aikanaan yhdelle toimijalle. Tämän takia eri rakennuksilla on yhteisiä vesi- ja sähköjärjestelmiä. Kauppoihin on liittynyt paljon selvitystyötä siitä, mitkä rasitteet kuuluvat millekin kiinteistölle.

Kauppojen perusteella Rakuunamäestä on tulossa monipuolinen alue. Yksi ostajista remontoi vanhaa oppilasasuntolaa parhaillaan 45-huoneiseksi hotelliksi. Samaan yhteyteen tulee myös kahvioravintola. Toinen projekti on kasarmirakennus, johon valmistuu 40 asuntoa.

Sotilaskodin käyttötarkoitus on vielä auki. Lappeenrantalais-tamperelaiset omistajat ovat heitelleet ideoita viinikellarista kahvipaahtimoon.

Elämän saaminen hienoon miljööseen on hyvä asia. Nyt näyttää siltä, että rakennukset saadaan arvoiseensa kuntoon. Toimijoiden haasteeksi jää houkutella ihmiset paikalle. Rannassa ravintolaa yhdistysvoimin pyörittänyt Lappeenrannan Upseerikerho on saanut huomata, että töitä sen eteen on tehtävä.

Pelkät hienot kuoret eivät Rakuunamäelläkään riitä. Palveluiden pitää olla laadukkaita.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi