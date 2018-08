Pääkirjoitus: Poikkeustilanteet lisääntyvät sairaanhoidossa – Eksoten ruuhkat ovat esimakua

Poikkeuksellinen hellekesä on näkynyt Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Huonokuntoisia vanhuksia on ollut heinäkuussa niin paljon, että päivystys on ruuhkaantunut, vuodepaikat täyttyneet ja henkilökunta tehnyt ylitöitä. Budjetoimattomia kulujakin kertyy.