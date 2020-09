Pääkirjoitus: Tuleeko Koronavilkusta lopulta hitti vai huti? Pelkkä sovelluksen lataaminen ei riitä, sitä pitää ymmärtää myös käyttää

Koronavilkku-sovelluksesta on julkaisunsa jälkeen tullut hitti. Kahtena ensimmäisenä päivänä tartuntaketjujen tunnistamiseen ja katkaisemiseen kehitetyn sovelluksen latasi yli miljoona suomalaista.

Sovelluksen lataaminen älypuhelimeen on helppoa ja siihen liittyy uutuudenviehätystä, mikä on hyvä asia. Mitä useampi ihminen käyttää sovellusta, sitä tehokkaammin tartuntaketjuja voidaan jäljittää ja sitä paremmin koronaviruksen leviämistä voidaan estää.

Pelkkä sovelluksen lataaminen ei kuitenkaan vielä riitä taistelussa maailmanlaajuista pandemiaa vastaan. Heti tartunnan saatuaan sairastuneen täytyy muistaa ja osata ilmoittaa sairastumisestaan sovelluksessa, mikä on huomattavasti mutkikkaampaa kuin sovelluksen lataaminen.

Ilmoitusta sairastumisesta ei voi tehdä ilman terveydenhuollon toimittamaa avauskoodia, joka lähetetään koronavirustestistä positiivisen tuloksen saaneen ilmoittamaan puhelinnumeroon. Avauskoodi on voimassa vain neljä tuntia kerrallaan. Jos aikaraja ehtii mennä umpeen – esimerkiksi sairastuneen nukkuessa – on pyydettävä uusi kertakäyttöinen koodi.

Koronavirukseen sairastuneen mielessä myllertää monta asiaa. Terveenä sovellusta on helppo tutkailla vaikka vain ajankuluksi, mutta kuinka moni ymmärtää heti sairastumisensa jälkeen käyttää avauskoodia ja ilmoittaa tartunnastaan sovelluksessa? Ilmoitus vaaditaan, jotta sovellus osaa varoittaa niitä sovelluksen käyttäjiä, jotka ovat edellisenä kolmena viikkona olleet sairastuneen kanssa alle kahden metrin etäisyydessä yli vartin ajan.

Teknologiayritys Solitan kehittämä Koronavilkku on osa testaa, jäljitä, eristä, hoida -strategiaa, ja ihmisten kiinnostus sovelluksen lataamista kohtaan on tärkeä ensiaskel. Sovellusta on kuitenkin jaksettava käyttää myös silloin, kun on tosi kyseessä.

jenni.hirvinen@esaimaa.fi