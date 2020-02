Pääkirjoitus: Värit Lappeenrannan vahvuutena

Kesällä valmistuva Lappeenrannan paikallisliikenteen uudistus poikii 17 pinkkiä bussia liikenteeseen. Joukoksi nimettyjen autojen kyljissä on kuvia tavallisista ihmisistä. Myös jatkossa kuka tahansa voi kuvauttaa itsensä mainoskasvoksi bussin kylkeen. Se, että oman kylän linkin kupeessa on oman kylän naamoja on hyvää mielikuvamainontaa.

Viime viikolla Lappeenrannan katukuvaan ilmestyi ensimmäinen yleisön toivoma pinkki bussi ja yksi sateenkaaren pää on löytynyt Etelä-Karjalan keskussairaalalta kesästä 2018 lähtien. Pääkirjaston viereen nousi hiljattain vihreään ja punaiseen puettu kerrostalo, ja violetit sekä keltaoranssit elementit täplittävät koulujen seiniä esimerkiksi Pontuksella ja Myllymäessä.

Piilotteleeko Lappeenrannan simpukassa kirjava helmi matkailun ja imagon näkökulmasta? Kouvola on onnistuneesti brändännyt betoninharmaan olemuksensa, joten miksi Lappeenranta ei voisi loistaa kaikissa sateenkaaren väreissä? Toivon, että uuden jäähallin kuori ei olisikaan turruttavan harmaa vaan keltamustana muistuttaisi kotijoukkueesta.

Ihanille Saimaalle ja kesälle vaihtoehtoinen matkailuvaltti voisi olla värikäs arki säästä ja vuodenajasta riippumatta.

Värit tutkitusti vaikuttavat ihmiseen psyykkisesti ja fyysisesti. Lappeenranta voisi profiloitua kaupunkina, jossa värit ruokkivat mieltä osana jokapäiväistä elämää. Lappeenrannasta voi rohkealla rakentamisella tulla kaupunki, jossa ihmiset ottavat värikkäitä selfieitä puolivuotisesta räntäsateesta huolimatta, ja jossa muraalit kestävät päivänvaloa muuallakin kuin purkutaloissa ja alikuluissa.