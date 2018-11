Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveysministeriön ongelmat heijastuvat laajalle yhteiskuntaan

Helsingin Sanomat kertoi eilen sosiaali- ja terveysministeriön huonosta työilmapiiristä. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan ministeriössä kärsitään työuupumuksesta ja huonosta johtamisesta, josta tuloksena on heikkoa lainvalmistelua. Tilannetta luonnehditaan kriisiksi.

Virkamiesten mukaan vika ei ole ministereissä, vaan virkamiesjohdossa, joka uuvuttaa alaisensa. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kiistää lehden väitteet. Sen sijaan molemmat ministerit Annika Saarikko (kesk.) ja Pirkko Mattila (sin.) myöntävät ongelmien olemassaolon ja lupaavat korjausta.

Ongelmiin on syytä tarttua ripeästi, sillä niillä on heijastusvaikutuksia koko yhteiskuntaan. Virkamiesten mukaan monia tärkeitä lakihankkeita on jäänyt toteutumatta kokonaan tai on vaarassa kaatua ajanpuutteen takia. Osa lakiesityksistä on lähetetty lausuntokierrokselle niin raakileina, että eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut asiaan.

Huono lainvalmistelu ei ole ollut vain sosiaali- ja terveysministeriön murhe. Juha Sipilän hallitus, varsinkin toimintansa alkukaudella, joutui perumaan lukuisia lakiesityksiä erilaisten ongelmien takia.

Sote-uudistuksen hidas eteneminen on osoittanut, että aihepiiriin liittyvien lakien valmisteleminen on hyvin hidasta ja vaativaa työtä. Pelissä ovat kansalaisten kannalta usein kirjaimellisesti elintärkeät asiat. Siksi on huolehdittava siitä, että lainvalmistelutyöhön varataan riittävät resurssit ja työt priorisoidaan eli tehdään oikeassa järjestyksessä. Ei kuulosta hyvältä, että kansalaisten hyvinvoinnista vastaavat virkamiehet voivat itse huonosti.

Markku Kumpunen

