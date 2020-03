Pääkirjoitus: Huomio koronaviruksen riskiryhmiin

Koronaviruksen riskit ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville on todettu muuta väestöä suuremmiksi. Heidän läheisillään on merkittävä rooli virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ohjeisti keskiviikkona, etteivät edes lievästi sairaat henkilöt menisi kyläilemään esimerkiksi isovanhempien luokse.

Kohoneen riskin vuoksi mummoa ja pappaa ei tulisi tällä hetkellä myöskään pyytää hoitamaan sairasta lasta.

Eksoten ohjeistus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiemmin viikolla julkaisemiin (THL) linjauksiin.

Maailmalla vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.

Erityisen tärkeää on välttää vierailuja, mikäli tuntee hengitystieinfektion oireita ja on äskettäin palannut koronaviruksen epidemia-alueelta.

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun taudinkantaja yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä.

Monilla työpaikoilla on alettu miettiä mahdollisuuksia etätöihin, mutta ihmiset viettävät myös vapaa-aikaa. Urheilutapahtumat keräävät viikoittain suuria väkijoukkoja yhteen, ja heidänkin joukossaan on riskiryhmiin kuuluvia. Euroopassa jääkiekko- ja jalkapallo-otteluita on pelattu tyhjille katsomoille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Itävallan ja Saksan kiekkoliigat päätettiin keskeyttää kokonaan, ja mestaruudet jäävät tämän kauden osalta ratkomatta.

Suomessa näin järeisiin toimiin ei ole vielä ryhdytty.

Ylen haastattelussa jääkiekkoliigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi halusi lähettää rauhoittelevan viestin: eletään fiksusti, noudatetaan viranomaisten ohjeita, mutta muuten jatketaan normaaliin tapaan.

Sitä neuvoa meidän kaikkien on tällä hetkellä hyvä noudattaa.

