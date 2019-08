Pääkirjoitus: EU:n ja Venäjän suhteiden paraneminen riippuu Venäjästä

Venäjän presidentin Vladimir Putinin työvierailuista Suomeen on tullut rutiinia, mikä näkyi myös keskiviikkoisen tapaamisen annissa. Suuria uutisia tai uusia avauksia ei juuri saatu. Ennen tiedotustilaisuutta presidentit keskustelivat vain noin tunnin verran, eikä siinä ajassa ehditä kovin paljon syventyä, kun aiheita on paljon. Tiedotustilaisuudessa Putin vaikutti jopa hieman ikävystyneeltä.

Suomelle on tietysti sinänsä arvokasta, että suurvaltanaapurin johtaja pitää keskusteluyhteyttä. Presidentti Sauli Niinistö on nyt niitä harvoja EU-maiden johtajia, joita Putin tapaa säännöllisesti. Suomen kiinnostavuutta tällä hetkellä lisäävät EU-puheenjohtajuus ja Niinistön tuleva Ukrainan-matka.

Helsingissä Putin kertoi odottavansa uudelta EU-johdolta rakentavia ratkaisuja unionin ja Venäjän suhteisiin. Hän toivoi, että ne olisivat täysimittaisia. Putinin toive on tässä vaiheessa vailla pohjaa, sillä suhteiden kehittyminen ei riipu EU:n johdosta vaan Venäjän omista toimista. On selvää, että vasta kun Itä-Ukrainan sodan lopettamisessa ja Krimin kysymyksessä päästään eteenpäin, voidaan odottaa välien oikeasti parantuvan. Pieniä eleitä on luvassa, mutta ne eivät riittäne minkäänlaiseen läpimurtoon asiassa.

Kysyttäessä Moskovan mielenosoituksen tapahtumista ja ihmisoikeuksista Putinin vastaus on pitkä, mutta siinä ei otettu kantaa olennaisimpaan. Kyse ei ollut pelkästään vaalilakien määräysten rikkomisesta tai luvattomasta mielenosoituksesta vaan siitä, miten provosoivasti ja väkivaltaisesti poliisi kohteli mielenosoittajia ja miten paljon heitä ja aivan sivullisia ihmisiä pidätettiin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi