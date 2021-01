Pääkirjoitus: Sammontalon huima tilatehokkuus voi alkuvaiheessa hankaloittaa perheiden arkea

Lappeenrannan länsialueen perheet toivottavat uuden Sammontalon tervetulleeksi ehkä lievästi kauhunsekaisin tuntein.

Eri palveluja kokoavaa kylätaloa on odotettu. Mutta miten suhtautua siihen, että syksyllä 2024 valmistuva Sammontalo on monta vuotta liian pieni perheiden tarpeisiin nähden?

Koulussa on alueen 890 oppilaalle vain 640 oppilaspaikkaa, sillä Sammontalo on mitoitettu vuoden 2034 tilanteeseen. Väestöennusteiden mukaan oppilaiden määrä vähenee länsialueella vuosittain noin 40 lapsella.

Jo ensi vuodesta lähtien uuden Sammontalon tieltä purettavan päiväkodin lapset joutuvat siirtymään muun muassa Ruoholammen Lappeen päiväkotiin, yksityisiin päiväkoteihin ja myöhemmin jopa Tykkiin asti. Samoin Sammonlahden liikuntahallin purkaminen tuo liikuntatilapulaa ennen Sammontalon valmistumista.

Koululaiset mahtuvat uuteen Sammontaloon tai lähelle, kun opetusryhmiä suurennetaan ja lisätilaa otetaan päiväkodista ja Sammontorilta. Osan päiväkotilapsista evakkotaival siis jatkuu muualla.

Tilatehokkuuden tavoittelu on järkevää. Samalla kun asukkaita kuullaan, Sammonlahdessa on kuitenkin ehkä syytä selvittää lisää alkuvuosien tilapulaa helpottavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Lavolan koulun jatkamista suunniteltua pitempään kaupunki on jo yhtenä vaihtoehtona harkinnutkin.

Keskittäminen Sammontaloon pidentää monen koulu-, päivähoito- ja harrastusmatkaa. Sammontalo saattaa lisätä autoliikennettä länsialueella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sammontalon pienentämisen alkuperäisestä suunnitelmasta. Ilmeisesti huonontuneita väestöennusteita ei ehditty yhtä tormakkaasti ottaa huomioon aiemmin valmistuvissa Joutsenon, Lauritsalan ja Kesämäen kouluissa.

Kaupungin tavoitteena on ylipäätään supistaa omaan palvelutuotantoon käytettävien tilojen määrää 15 prosentilla lähivuosina. Ainoastaan sisäliikunta- ja jäähallihankkeissa tilat kasvavat.