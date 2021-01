Pääkirjoitus: Tulevaa presidenttiä on paha ennustaa – gallupissa Marinin haastajina näkyy liuta häntä kokeneempia miehiä

Ylen presidenttigallupin tulokseen tiivistyy kiinnostava asetelma. Mittauksessa eniten kannatusta sai nuori pääministeri Sanna Marin (sd.). Seuraavina tuli pitkä liuta kokeneempia miespoliitikkoja Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin (kesk.) johdolla.

Marin hallitsee pääministerinä päivänpolitiikan julkisuutta. Tämä korostuu perinteisessä mediassa, jossa Marin on esillä lähes päivittäin. Myös sosiaalisessa mediassa Marin näkyy ja kuuluu. Marinin suosion taustalla on hänen kyvykkyytensä viestiä riittävän selkeästi. Myös Suomen onnistuminen koronakriisin torjunnassa kasvattaa Marinin suosiota.

Kokonaan toinen asia on, kiinnostaako presidentin tehtävä Marinia. Pääministerinä hänen vaikutusmahdollisuutensa ovat moninkertaiset presidenttiin verrattuna. Marin myös tuntuu nauttivan vallankäytöstä. Voi olla, että Marinin ensisijainen ajatus on tavoitella pääministerikaudelle jatkoa.

Kiinnostava asia presidenttigallupeissa on ollut Olli Rehnin suosion tasaisen varma kasvu. Rehn tunnetaan kuivakkaana asiaosaajana, jonka puheet ovat varovaisen punnittuja. Rehn on kulkenut omaa tietään politiikassa tiedostaen, että keskustan puheenjohtajaksi hänellä ei ole koskaan ollut riittävää kannatusta. Tämä on sulkenut myös pääministeritien takavuosina.

Historia kertoo, että Suomen Pankki on ollut kelpo ponnahduslauta presidentin tehtäviin. Rehn on toistaiseksi kommentoinut varovaisesti halukkuuttaan presidentiksi. Varovaisuuden taustalta on luettavissa myönteisyyttä. Rehnin jäyhän olemuksen takana on kosolti kunnianhimoa, ja hänelle presidenttiys olisi komean uran hieno päätös. Rehnin kannatus gallupissa kertoo siitä, että suomalaiset odottavat presidentiltä asiaosaamista ja harkintakykyä.

Presidentinvaaleihin on kolme vuotta. Koronakriisi ja sitä seuraava talouden tasapainottaminen ehtivät muokata puolueiden ja poliitikkojen kannatusta vielä moneen kertaan. Presidentistä vetoa lyövien kannattaa toistaiseksi pitää panokset maltillisina.