Pääkirjoitus: Poliisi ei ehdi ajoissa kaikkialle

Turun saariston iskuun osallistui viime viikonloppuna satamäärin poliiseja, mutta muualle Suomeen heitä riittää huonommin. Poliisin alkuvuoden tilastojen mukaan erot poliisin odotusajoissa ovat revenneet entistä suuremmiksi. Lännen median lehtien (27.9.) julkaiseman uutisen mukaan Suomessa on jo seitsemän kuntaa, jossa poliisia saa odotella yli tunnin, ja 136 kuntaa, jossa poliisin tulo hälytyksen jälkeen kestää yli puoli tuntia.

Kaakkois- ja Itä-Suomessa tilanne on paljon parempi, sillä odotusaika eli poliisin omalla kielellä toimintavalmiusaika on 17—20 minuuttia. Se on käytännössä pysynyt ennallaan viime vuodesta.

Keskiarvot ovat siis ihan tyydyttävällä tasolla, mutta yli puolen tunnin odotusaika kolmasosassa Suomen kuntia on liian pitkä. Poliisin pitäisi pystyä palvelemaan paremmin jo ihan kansalaisten tasavertaisuuden takia.

Turvallisuusasiat ovat olleet pinnalla muutaman vuoden ajan. Terrorismin leviäminen, Itämeren tilanne tai epäilyttävät tonttikaupat strategisten alueitten tuntumassa ovat tärkeitä asioita, mutta myös kansalaisten turvallisuudesta pitää huolehtia ja niin, että kansalaiset myös kokevat olonsa turvalliseksi. Tietoisuus siitä, että virkavaltaa voi joutua odottelemaan tunninkin ei turvallisuudentunnetta lisää.

Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona reservipoliiseista. Entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) ja kansanedustaja Juho Eerola (ps.) epäilivät, että järjestelmä syö resursseja varsinaiselta poliisilta. Epäily on aiheellinen, vaikka sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sen pontevasti kiistikin. Miksi hajottaa vähäisiä voimavaroja kahtaalle?

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi