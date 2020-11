Pääkirjoitus: Veikkaus häviää, mutta peliongelmaiset voittavat

Veikkaus sulkee tänään peliautomaattejaan ja pelipaikkojaan alueilla, joissa korona on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Kaikkiaan kiinni menee yli 6 000 peliautomaattia.

Veikkaus sulkee pelaamispaikat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen pakottamana. Tautia laitetaan nyt kuriin kiristyvillä rajoituksilla. Valtionyhtiö kertoi, että se menettää viikossa kymmenen miljoonaa euroa sulkujen takia.

Veikkaus osaa varmasti laskea vaikutukset omaan liikevaihtoonsa. Silti kokonaistaloudellinen merkitys ei ole niin synkkä kuin yksittäisestä luvusta voisi päätellä. Peliongelmaisille peliautomaatit ovat kohtalokkaita. Kun pelaaminen on ongelmallista, kaupan nurkassa jököttävä pelikone on usein liian houkutteleva.

Peliongelmista yhteiskunnalle aiheutuva lasku on suuri, sillä viime vuonna tehdyn väestökyselyn perusteella Suomessa on 119 000 rahapeliongelmista kärsivää. Peliriippuvuus on yli 50 000 suomalaisella. Peliyhtiön liikevaihtomenetyksen toinen puoli on, että peliongelmaisten hoitoon käytettävissä rahoissa säästyy miljoonia. Tämän päälle voi laskea myös inhimilliset plussat.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama arviointiryhmä ehdotti kuukausi sitten julkaisemassaan raportissa, että peliautomaatit voitaisiin siirtää kokonaan pois kaupoista. Tällä vaikutettaisiin nimenomaan houkuttavuusonglemaan. Lisäksi arviointiryhmä ehdotti mahdollisimman laajaa pelaajien tunnistautumispakkoa. Täten voitaisiin helpommin tunnistaa peliongelmaiset ja tarvittaessa estää heidän pelaamisensa.

Ei peliongelma poistu Suomesta Veikkauksen automaattien huputtamisen myötä, mutta haittoja se lieventää. Viruksen taltuttaminen vaatii nyt voimakkaita toimia. Ei ole pahitteeksi, jos sulkemisilla saadaan hoidettua muutakin kuin koronaa.