Pääkirjoitus: Etelä-Karjala hiljentyy jouluun ja suuntaa kohti muutosten vuotta

Suomen juhlavuosi on tulossa päätökseensä. Etelä-Karjalassa vuosi päättyy suhteellisen valoisissa merkeissä.

Tilastokeskuksen tuoreen katsauksen mukaan talouskasvu ei ainakaan vielä ole yltänyt itärajalle, mutta pieniä hyviä merkkejä tulevasta on näkyvissä.

Venäläismatkailijat ovat jälleen löytäneet kaakon. Heidän ostoskäyttäytymisensä on muuttunut, mutta turistien paluu on silti positiivinen asia. Uusi huoli varsinkin Lappeenrannalle on se, että Venäjä kielsi linja-autoliikenteen Nuijamaan rajanylityspaikan kautta. Ensi vuonna selvinnee kunnolla, miten rajoitus näkyy suomalaiskauppiaiden kukkaroissa ja Imatran rajalla ruuhkina.

Lappeenrannassa on loppuvuodesta iloittu myös lentokenttätoiminnan piristymisestä. Lennot Italiaan ja Kreikkaan ovat toivottavasti vasta alkua.

Hiljalleen käynnistyneen taloudellisen nousun rinnalla vuoteen 2017 on mahtunut epävarmuutta. Isoja maailmanlaajuisia teemoja ovat olleet valeuutiset ja terrorismi. Näistä teemoista tuskin päästään eroon ensi vuonnakaan.

Suomea kohtaa myös historiallisen suuri mullistus. Sote- ja maakunta-uudistus nytkähtää syksyisten maakuntavaalien myötä eteenpäin. Etelä-Karjala on tällä tietoa uudistuksen voittaja, sillä vaivalla rakennettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri antaa hyvän pohjan tulevalle kehitystyölle.

Uudistuksen vaikutukset lienevät silti tuntuvia. Niihin sopeutuminen alkaa jo alkuvuonna tuleviin vaaleihin valmistautumisella.

Ennen muutosten vyöryä on rauhoittumisen ja joulunvieton vuoro.

Nyt on hiljentymisen aika.

eevi.kinnunen@esaimaa.fi